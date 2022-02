Une piste d’athlétisme de calibre excellence à l’école Charles-Gravel

Une demande d’aide financière a été acheminée au ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur. Selon la responsable des communications au CSS des Rives-du-Saguenay, le dossier est en cours d’analyse.

Pour l’instant, le dossier est au stade de la demande de subvention. Nous devions, pour déposer cette demande, obtenir l’appui de la Ville de Saguenay. La demande de subvention ayant été déposée juste avant le congé des Fêtes, nous n’avons pas encore de réponse de la part du ministère , a résumé Claudie Fortin, par courriel.

Le CSS a obtenu l’appui de la Ville. Puisque la municipalité profiterait elle aussi de la piste de calibre excellence de huit couloirs, elle a accepté de soutenir le projet par voie de résolution du comité exécutif le 27 janvier dernier. La Ville s’engage également à investir 250 000 $ pour la rénovation des infrastructures d’athlétisme de l’école Charles-Gravel, désuètes et en grand besoin d’une cure de jouvence.

L’ancien conseiller municipal de Chicoutimi-Nord, Marc Pettersen, avait d’ailleurs soulevé la question de la rénovation de la piste à quelques reprises au cours de ses mandats