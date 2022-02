Loin d’un retour à la normale et forte présence policière à Ottawa

En plus des patrouilleurs qui surveillent les rues en permanence et des barrières métalliques qui ont été installées tout autour du périmètre de la zone rouge, les policiers ont établi des contrôles routiers à plus d’une centaine d'endroits à Ottawa.

Début du widget . Passer le widget? Il y a environ 100 points de contrôle de police autour de la zone sécurisée du centre-ville. La police vous demandera simplement la raison de votre déplacement dans la zone.

#ottnouvelle pic.twitter.com/yPUPUCtmJL — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 21, 2022

Les efforts policiers se concentrent surtout au centre-ville.

Le pont du Portage demeure toujours fermé à la circulation en direction sud, excepté pour les services essentiels.

Plusieurs sorties de l’autoroute 417 sont bloquées ou font l’objet d’un contrôle routier.

Une rue tranquille du Marché By à Ottawa, le 21 février 2022. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Autrement, le secteur du marché By est redevenu accessible. Le Service de police d'Ottawa (SPO) a annoncé, en début d'après-midi, avoir retiré tous les points de contrôles qui l'encerclaient.

La rue Rideau est maintenant ouverte à partir de la promenade Sussex, mais demeure fermée en direction ouest à partir de la rue Dalhousie , a annoncé le Service de police d’Ottawa (SPO) dimanche.

Les promenades Mackenzie en direction sud, Sussex en direction nord et Colonel By sont ouvertes à la circulation des piétons et des véhicules.

Samedi, les rues Wellington, Bay, Kent, Lyon, Queen et Metcalfe avaient été dégagées. Tous les véhicules qui étaient immobilisés sur la promenade Sir-John-A.-Macdonald ont été remorqués.

Dimanche matin, ils étaient plusieurs dizaines de véhicules dans le stationnement du Herb's, un relais routier situé en bordure de l'autoroute 417, au sud de Vankleek Hill, dans l’est ontarien. Photo : Radio-Canada

Les camionneurs qui s’étaient regroupés dans le stationnement du Herb's Travel Plaza, un relais routier situé en bordure de l’autoroute 417, au sud de Vankleek Hill dans l’est ontarien, ont tous quitté les lieux, lundi matin.

Plusieurs dizaines de véhicules avaient été aperçus, dimanche, dans ce stationnement, affichant distinctement leurs couleurs et leurs slogans, après avoir été obligés par les policiers d’Ottawa de quitter le centre-ville.

Sur les réseaux sociaux, toutefois, ces camionneurs ont promis de revenir.

Steve Bell, le chef intérimaire du Service de police d'Ottawa, a indiqué samedi que l'opération policière allait se poursuivre jusqu'à ce que tous les manifestants aient quitté les rues de la ville. Photo : Fred Pépin

À Ottawa, le chef de police intérimaire d’Ottawa, Steve Bell, n’a toujours pas été en mesure d’indiquer à quel moment son service mettra fin aux fermetures de routes.

Lors d’une conférence de presse, dimanche, il a de nouveau promis de remettre Ottawa dans son état normal, mais il a averti que la phase de maintien de la paix dans le centre-ville pourrait prendre encore du temps.

Depuis vendredi, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de 191 personnes, porté 389 accusations et remorqué environ 90 véhicules.

Ce n’est pas fini, selon un ex-chef de police

Le centre-ville d’Ottawa est redevenu calme. Il n’y a plus de camions et on n’entend plus le bruit des klaxons ni les cris des manifestants. Le travail des policiers est toutefois loin d’être terminé pour autant, a avancé l’ancien chef de police d’Ottawa, Charles Bordeleau, en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau, dimanche soir.

Je pense qu’ils vont pouvoir lever les mesures quand ils penseront que la menace des manifestants de revenir à Ottawa et d’occuper nos rues sera partie et que le risque sera réduit , a-t-il expliqué.

Le contrôle serré des policiers va se faire sentir encore pendant plusieurs jours, a poursuivi M. Bordeleau. Du moins jusqu’à ce qu’ils soient rassurés que les individus ne reviennent pas à Ottawa .

Pierre-Yves Bourduas, ex-sous-commissaire adjoint à la Gendarmerie royale du Canada GRC , croit lui aussi que les policiers se doivent de demeurer vigilants. Il faudra entre autres que les agents surveillent les réseaux sociaux afin de prévenir les rassemblements organisés, soutient-il.

« Je sais maintenant comment on se sent quand on est un prisonnier. » — Une citation de une résidente du centre-ville d’Ottawa

Même si elle est imposante, la présence policière rassure une résidente du centre-ville, qui a pu marcher calmement jusqu’à son travail pour la première fois depuis plusieurs jours, lundi matin.

Je ne veux pas d'État policier , a-t-elle lancé, mais à moins que vous ayez vécu ce que nous avons vécu depuis les trois à quatre dernières semaines, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous vivons ici au centre-ville.

Juste marcher autour ou conduire dans cette partie de la ville, c’est horrible , se plaint un autre résident qui habite au bas de la rue Queen.

C’est frustrant que tous les manifestants soient partis, mais qu’il soit toujours impossible de faire quoi que ce soit.

Les policiers étaient encore nombreux au campement du chemin Coventry, lundi. Photo : Radio-Canada

Chemin Coventry, presque vide

Par ailleurs, lundi matin, il ne restait qu’une poignée de camionneurs au campement du chemin Coventry, situé dans l’est de la ville. Les derniers manifestants qui ont tous reçu un avertissement écrit de quitter les lieux immédiatement étaient affairés à nettoyer le site.

« Le policier, tout ce qu’il me disait, c’était de sortir maintenant. » — Une citation de Un bénévole du « convoi de la liberté »

Nous, les bénévoles du convoi, étions en train de ramasser le site , a raconté un manifestant rencontré sur les lieux. Mais ils nous ont dit de sortir maintenant. De ce que je comprends, c’est la Ville qui va finir de ramasser le restant.

De nombreux agents étaient présents sur place et surveillaient les derniers manifestants avant leur départ.

Avec les informations de Claudine Richard