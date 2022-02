Le jeu vidéo Street Fighter VI est en préparation

Les images mettant à l’avant-scène les personnages de Ryu et de Luke (popularisés dans Street Fighter V) ont été révélées sur un site web affichant un compte à rebours, en conclusion du Capcom Pro Tour, ces tournois internationaux de jeux de combat de la marque.

La bande-annonce en révèle peu sur la jouabilité de Street Fighter VI, mais on peut deviner que les personnages et paysages seront plus réalistes que ce que Capcom a offert jusqu’ici pour la série de jeux vidéo.

L’éditeur du jeu précise qu’il dévoilera davantage d’informations sur le jeu cet été.

Une série qui célèbre ses 35 ans

Le premier titre de la série de jeux de combat un contre un a été lancé en 1987, mais c’est surtout le deuxième opus, sorti en 1991, qui a propulsé le nom de Street Fighter au sommet.

Le plus récent jeu, Street Fighter V, est le premier de la collection avec un mode d’histoire complet. Son lancement en 2016 sur PC et PlayStation 4 (PS4) n’a toutefois pas eu l’effet escompté, bien que le titre se soit écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires.

Plusieurs critiques, de même que des joueurs et joueuses, déploraient à son lancement des bogues, des problèmes de serveurs et un manque de contenu. Les versions Champion et Arcade du jeu, sorties après coup, ont donné un second souffle au jeu.

Capcom avait plus d’un tour dans son sac, dimanche, dévoilant aussi le lancement, le 24 juin prochain, d’une compilation de 10 jeux de combat de la marque pour les consoles PS4, Xbox et Nintendo Switch, de même que pour PC.