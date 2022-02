Les magasins de cannabis se préparent à la réorganisation de la vente en ligne

À partir du 8 mars, la Commission provinciale des jeux du hasard, de l'alcool et du cannabis de l’Alberta (AGLC) fermera la section des commandes en ligne de cannabis de son site web, ce qui ouvrira le marché en ligne aux vendeurs privés.

High Tide, qui gère 58 magasins Canna Cabana en Alberta et vend déjà du cannabis en ligne en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, est d’ores et déjà impatient d'étendre sa portée en ligne dans la province.

Nous avons fait un assez bon travail pour pouvoir exploiter les ventes en ligne et la livraison à domicile d'une manière sûre et sécurisée , indique le directeur des ventes, Andy Palalas.

C'est un élément important de notre stratégie de lutte contre le marché illicite , ajoute-t-il. L'entreprise tente de régler les détails avec l'Alberta Gaming Liquor and Cannabis AGLC pour être prête à vendre en ligne et à livrer à partir du 8 mars.

Les potentiels vendeurs en ligne devront franchir certains obstacles bureaucratiques et respecter les normes de l'Alberta Gaming Liquor and Cannabis AGLC .

Actuellement, 744 magasins sont autorisés en Alberta. Et toute entreprise qui souhaite vendre en ligne dans la province doit déjà avoir un magasin de détail. Les entreprises doivent faire appel à leurs propres livreurs, à défaut utiliser les services de Postes Canada ou un service de messagerie.

Un magasin doit faire une demande pour étendre sa licence à la vente en ligne, et les inspecteurs de l'Alberta Gaming Liquor and Cannabis AGLC doivent approuver tout site web avant sa mise en ligne, selon la porte-parole de l'Alberta Gaming Liquor and Cannabis AGLC , Karin Campbell.

Les sites web devront également être dotés d'un moyen robuste afin d’être en mesure de vérifier l'âge des acheteurs pour éviter que des enfants achètent du cannabis en ligne, précise-t-elle. Les acheteurs qui ont l'air d'avoir moins de 25 ans devront également montrer une pièce d'identité lorsque leur livraison arrivera.

Selon Mme Campbell, l'Alberta Gaming Liquor and Cannabis AGLC n'a pas encore approuvé les nouveaux sites web privés qui vendent du cannabis en Alberta.

Il est trop tôt pour dire combien d'entreprises seront prêtes à vendre en ligne à partir du 8 mars, mais beaucoup ont indiqué qu'elles le seront.

Des obstacles à prévoir

Toutefois, des obstacles réglementaires pourraient retarder certaines entreprises, à l’instar de Fire and Flower, qui exploite 42 magasins de cannabis en Alberta.

Nous sommes au pied du mur en termes de calendrier, et d'après les réponses que j'ai reçues jusqu'à présent, je ne suis pas optimiste quant au fait que le 8 mars sera le jour de notre première livraison en Alberta , note le vice-président des affaires juridiques, commerciales et de la conformité chez Fire and Flower, Matthew Anderson

Les exigences de l'Alberta en matière de preuve d'identité pour les ventes en ligne sont plus strictes que dans d'autres juridictions canadiennes, dit M. Anderson.

L'autre problème a trait à la livraison. Par exemple l'entreprise Fire and Flower a fait l'acquisition d'une entreprise de livraison de cannabis appelée Pineapple Express, et il n'est pas clair si leur arrangement commercial actuel répondrait aux exigences de livraison, souligne-t-il.

L’éloignement de certaines communautés représente également un frein pour de nombreux vendeurs au début.

Par exemple, l’entreprise High Tide affirme qu'il serait trop coûteux pour elle de livrer loin de ses magasins, car l'objectif de l’entreprise est de le faire plus rapidement, en quelques heures, dans les grandes villes.

Avec les informations de Janet French