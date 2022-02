L’opposition officielle devient Québec d’abord

Équipe Marie-Josée Savard change de nom et devient Québec d’abord. L’annonce a été faite lundi matin par le chef de l’opposition officielle Claude Villeneuve.

Anciennement Équipe Labeaume, c’est la deuxième fois en un an que la formation politique change de nom pour s’adapter au changement de chef du parti. La facture visuelle du logo de Québec d’abord, en bleu et turquoise, est très semblable à celle utilisée par les chefs précédents.

Le chef Claude Villeneuve explique que son équipe tenait à faire la liaison entre les deux, d’assumer l’héritage, d’assumer d’où on vient .

La tradition de laquelle on hérite, avec Régis Labeaume et Marie-Josée Savard, ç’a toujours été de négocier le rapport de force de Québec face à un gouvernement supérieur. Bâtir sur la relation forte qu'on a avec les gens de Québec pour faire des gains pour la Ville , précise Claude Villeneuve quant au choix du nouveau nom. Le chef est même d'avis que cette question du rapport de force avec le gouvernement du Québec permettra à Québec d'abord de se démarquer de Québec forte et fière.

Le maire ménage le gouvernement

Claude Villeneuve juge que le maire Marchand hésite trop souvent à tenir tête à ses interlocuteurs provinciaux. Moi je n'irais pas prendre des marches avec Geneviève Guilbault, ça, c'est une autre histoire, mais si le maire de Québec n'est pas d'accord des fois avec le gouvernement du Québec il faudrait qu'il le dise. Ça n'arrive pas souvent.

Le chef de l'opposition est notamment convaincu que la Coalition avenir Québec CAQ hésiterait davantage à hausser la limite de nickel permise dans l'air si Bruno Marchand s'était opposé dès le départ plutôt que d'organiser un plénier sur la question avant de se prononcer.

« Le maire ménage le gouvernement sur plusieurs dossiers. [...] Dans le sentiment que le maire a d'obtenir des résultats, je trouve qu'il y a là une occasion de constater que le maire se contente de peu. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

M. Villeneuve demeure d’ailleurs chef intérimaire de la formation politique jusqu’à ce que les règlements internes soient révisés. Pour l’instant, le parti n’a pas de procédure pour procéder à une course à la direction et désigner un éventuel candidat à la mairie. Pour l'instant je suis chef intérimaire et pour l'avenir prévisible, c'est un contrat à durée indéterminée , confirme Claude Villeneuve.