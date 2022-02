Bilan d’une fin de semaine mouvementée à Ottawa

L’heure est déjà au bilan à Ottawa, avec l’opération policière d’envergure qui s’est déroulée durant la fin de semaine et qui a permis de dégager les artères importantes du centre-ville. Bien que plusieurs rues soient encore fermées, les commerces songent finalement à rouvrir, alors que des questions importantes vont devoir être abordées.

On est soulagés, mais on demeure vigilants , dit d’entrée de jeu Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau–Vanier, en entrevue à l'émission Les Matins d'ici. Il se dit satisfait du travail mené par les policiers, car, selon lui, l’objectif a été atteint, c’est-à-dire de retrouver les rues du centre-ville .

Il y a quand même eu peu d’incidents pour un territoire aussi vaste , ajoute-t-il.

Au jour 23 des manifestations à Ottawa, plusieurs manifestants ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Photo : Felix Desroches

La première erreur, qui maintenant est très évidente, est le fait que les autorités policières ont permis aux manifestants de circuler avec des poids lourds un peu partout dans le réseau du centre-ville , déplore le conseiller, en donnant l’exemple d’autres villes, comme Québec et Toronto, qui n’ont pas permis aux camionneurs de s’approcher du centre-ville et où la manifestation s’est largement déroulée à pied.

Quelqu’un, quelque part, a mal dirigé ça et c’était le premier pas vers le chaos qu’on a observé ces 25 derniers jours , dit-il.

Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau–Vanier (archives) Photo : Radio-Canada

« Pour moi, c’est le point tournant. » — Une citation de Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau–Vanier

Selon Mathieu Fleury, c’est seulement la conseillère Catherine McKenney et lui qui ont levé le drapeau rouge, le premier dimanche de la manifestation, au conseil municipal. Il y a eu un manque de confiance de la part des élus et le conseil a été beaucoup trop lent à réagir.

Des leçons à tirer pour tous les policiers au pays

De son côté, Charles Bordeleau, ancien chef du Service de police d’Ottawa de 2012 à 2019, estime que la situation était exceptionnelle, car c’était du jamais-vu .

Comme d’autres l’ont mentionné, une évaluation post-mortem devra être réalisée afin de savoir comment une occupation d’une telle ampleur a pu avoir lieu, explique-t-il en entrevue à l'émission Les Matins d'ici. Plusieurs éléments devront être vérifiés, mais selon lui la police aurait probablement reçu de mauvaises informations, ce qui a fait en sorte que la planification était désuète.

L'ancien chef du service de police d'Ottawa Charles Bordeleau. Photo : Marc-André Cossette/CBC

Charles Bordeleau déplore que les manifestants aient pris possession du centre-ville, ainsi que la façon dont ils se sont comportés avec les résidents. Il s’inquiète que le mouvement fasse des petits, car certains vont garder en tête le succès qu’ils ont eu à Ottawa.

C’est important pour les policiers à travers le pays de réviser leurs stratégies et d'apprendre de cet événement , juge-t-il.

Selon lui, la sévérité des chefs d’accusation, ainsi que les réprimandes pour les parents qui ont amené leurs enfants à la manifestation seront importantes afin de dissuader d'éventuelles récidives.

Malgré tout, il salue le travail des policiers d’Ottawa.

L’opération s’est déroulée de manière très professionnelle , estime-t-il.

À son avis, le nombre d’arrestations par rapport au nombre de manifestants présents signifie que le tout s’est bien déroulé.

Des manifestants tiennent tête à des policiers au 24e jour de l'occupation à Ottawa. Photo : Frederic Pepin

C’est la meilleure approche pour contrôler une foule. On a identifié les manifestants les plus volatiles, ciblé les organisateurs, etc. Oui, la foule a été très bruyante, mais il y a tout de même eu peu de violence , nuance Charles Bordeleau.

Mathieu Fleury et lui s’accordent sur le fait que le corps policier devra regagner la confiance des citoyens, qui s’est érodée depuis le début de l’occupation.

Ils vont devoir nous dire exactement ce qui s’est passé dans les trois dernières semaines , estime le conseiller municipal.

Réouverture des commerces au centre-ville

On est vraiment soulagés , laisse tomber Jean-Philippe Gorley, propriétaire du Café Opulence, dans le marché By.

Son commerce et bien d’autres aux alentours ont souffert des contrecoups financiers de la manifestation de camionneurs.

Avec la levée des mesures sanitaires et la Saint-Valentin, ça devait être deux semaines très occupées pour nous , indique M. Gorley, mais ça s’est plutôt traduit en incertitude et en fermetures ponctuelles.

Jean-Philippe Gorley s'est lancé en affaires le 23 décembre 2020, deux jours après l'annonce du second confinement en Ontario (archives). Photo : Radio-Canada

La majorité de la ville croyait que le marché était complètement fermé, mais ce n'était pas le cas , ajoute-t-il en expliquant qu’il a dû fermer plus tôt certains jours et demeurer fermé le dimanche. Il mentionne avoir dû intervenir à quelques reprises avec des manifestants dans son commerce, notamment en ce qui a trait au respect des mesures sanitaires.

Pour M. Gorley, c’était la cerise sur le sundae , car en plus d’avoir ouvert son café en pleine pandémie, voilà qu’il devait à nouveau tenter de garder la tête hors de l’eau. Malgré tout, il dit avoir espoir que les choses s’améliorent et espère que la communauté va encourager les commerces locaux.

Le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 20 millions $ pour les petites entreprises affectées par les manifestations contre les mesures sanitaires qui durent depuis plus de trois semaines à Ottawa. Photo : Radio-Canada

De son côté, le Centre Rideau n’a toujours pas rouvert lundi. Le complexe du marché By a dû fermer ses portes au début de la manifestation de camionneurs, car des gens y entraient sans masque pour aller protester, en plus d’intimider des commerçants.

La date de réouverture n’a toujours pas été annoncée.