Éponge de cuisine dégoûtante? La structure également montrée du doigt

Dans une série d'expériences, le Pr Lingchong You et ses collègues de l’Université Duke ont montré comment différents aspects d’un environnement structurel, comme sa complexité et sa taille, peuvent influer sur la prolifération de différentes espèces de bactéries.

Certaines bactéries s'épanouissent mieux dans une communauté diversifiée, tandis que d'autres préfèrent la solitude. Un environnement physique qui permet à ces deux types de bactéries de proliférer mène à des niveaux de biodiversité plus élevés , notent les chercheurs dans un communiqué publié par l’université.

« Nous avons montré que, dans une communauté bactérienne complexe qui présente de nombreuses interactions positives et négatives entre les espèces, il existe un type d'intégration qui maximise leur coexistence. » — Une citation de Lingchong You

Les travaux

Les chercheurs ont suivi la croissance de la population de 80 souches différentes d'Escherichia qu’ils ont mélangées en plusieurs combinaisons sur des plaques de croissance en laboratoire. Ces plaques présentaient une variété de milieux de vie, allant de six grandes cavités à 1536 plus petites.

Les grandes cavités représentaient des environnements dans lesquels les espèces pouvaient se mélanger librement, tandis que les petits creux imitaient des espaces plus restreints où les espèces pouvaient rester isolées.

Les résultats observés sont toujours les mêmes :

Quelle que soit la taille de l'habitat, les petites cavités dans lesquelles se trouvait une poignée d'espèces ont fini par évoluer vers une communauté où seules une ou deux souches survivaient.

Les grandes cavités qui ont commencé avec un éventail d’espèces plus importantes ont également terminé l'expérience avec seulement une ou deux espèces.

Les environnements très restreints ont vraiment nui aux espèces qui dépendent des interactions avec d'autres espèces pour survivre.

Les environnements plus vastes ont vu une diminution des espèces qui préfèrent la solitude.

Les environnements intermédiaires qui offraient différents types de cavités ont vu proliférer la plus grande mixité de bactéries.

Comme le sol… et une éponge

Le sol offre ce type d'environnement mixte idéal. Dans la nature, les communautés microbiennes se mélangent à des degrés divers, et le sol offre de nombreuses zones où différentes populations peuvent se développer sans trop d'interaction avec leurs voisines.

Les chercheurs ont aussi montré, lors d’une autre expérience, que l’éponge de cuisine est un habitat parfait pour les microbes puisqu’elle offre différents degrés de séparation combinés à différentes tailles d'espaces communs.

Cette expérience a montré que l’éponge est un meilleur incubateur de diversité microbienne que tous les équipements de laboratoire testés.

Le saviez-vous? Une étude publiée en 2017 a montré qu’une éponge à vaisselle peut contenir jusqu’à 50 milliards de bactéries dans un seul centimètre cube d’éponge. Une éponge de taille moyenne présente un volume de 300 centimètres cubes.

L’éponge est le deuxième foyer de bactéries en importance dans une maison, immédiatement après les filtres que l’on trouve dans les éviers ou les bains, mais devançant les toilettes.

Améliorer les pratiques industrielles

Les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Nature Chemical Biology (Nouvelle fenêtre) (en anglais) estiment que leurs résultats pourraient permettre aux chercheurs et industriels d’adopter une nouvelle approche structurelle dans l’utilisation des bactéries .

Les entreprises utilisent de nombreuses espèces bactériennes pour fabriquer des produits tels que de l'alcool, du biocarburant et des médicaments ou pour accomplir des tâches de nettoyage environnemental.