La Haute-Côte-Nord veut investir dans le tourisme et les logements

Le conseil de la Municipalité régionale de comté MRC a conclu deux ententes avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec qui contribueront au développement de la région , explique le directeur général de la Municipalité régionale de comté MRC La Haute-Côte-Nord, Paul Langlois.

Les huit municipalités concernées par ces projets sont Tadoussac, Sacré-Coeur, Les Bergeronnes, Les Escoumins, Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier.

[Avec l’une des ententes] la Municipalité régionale de comté MRC va pouvoir payer de l’expertise, c'est-à-dire des arpenteurs, des ingénieurs [et des] architectes pour aider les municipalités à pouvoir développer des habitations et des logements , dit M. Langlois.

« L’habitation est très liée à la pénurie d’emplois. Si on recrute et on a de la difficulté à loger nos gens, c’est un facteur défavorable à notre capacité de recruter [des travailleurs]. »