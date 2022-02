Lions de Trois-Rivières : Marc-André Bergeron respecte la décision de Marie-Philip Poulin

Marc-André Bergeron avait approché la capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin après sa victoire aux Jeux olympiques de Pékin la semaine dernière pour lui proposer de faire partie de l’équipe.

Samedi, l’agence qui représente la hockeyeuse a cependant fermé la porte à cette proposition, précisant que Marie-Philip Poulin comptait plutôt se concentrer sur la création d’une ligue professionnelle de hockey féminin associée à la Ligue nationale de hockey (LNH).

Je suis déçu au niveau hockey, mais je comprends très bien la motivation de Marie-Philip, a expliqué le directeur général des Lions au micro de Marie-Claude Julien lundi matin. Je crois qu’elle veut se concentrer sur sa carrière et au développement de l’avancement du hockey féminin .

Le directeur général du nouveau club de hockey de la ECHL à Trois-Rivières, Marc-André Bergeron aurait aimé compter sur la joueuse Marie-Philip Poulin. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Une porte ouverte pour les joueuses

Questionné à savoir si cette affaire ouvrait la porte à d’autres joueuses féminines au sein de l’équipe de la East coast hockey league (ECHL), Marc-André Bergeron a répondu favorablement.

Absolument! La goaleuse Desbiens, c’est un nom qui nous revient souvent , affirme-t-il.

Il explique que l’invitation adressée à Marie-Philip Poulin est arrivée dans un contexte où son équipe était en manque de joueurs.

À Trois-Rivières la semaine passée, on avait sept attaquants et deux défenseurs donc on avait besoin de joueurs, de joueuses de hockey. Après avoir vu les olympiques comme tout le monde et les performances de Marie-Philip, c’est le premier nom qu’on a eu en tête , précise-t-il.

S’il insiste sur le fait que la capitaine est la Sidney Crosby féminine et la meilleure joueuse au monde, la possibilité d'interpeller une autre hockeyeuse est bien vivante.