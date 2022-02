Les Russes accusent les Ukrainiens de multiplier les agressions

Les forces de sécurité et de défense russes accusent l'armée ukrainienne de multiplier les agressions le long de leur frontière commune, attisant les craintes qu'une guerre entre les deux pays ne soit imminente. Kiev dément toute forme d'agression.

Une première salve est venue du FSB, les services de sécurité russes, qui a déclaré qu’une structure d'un poste-frontière russe situé dans la région de Rostov, à 150 mètres de la frontière avec l'Ukraine, a été complètement détruit par un obus lancé depuis l’Ukraine, mais sans faire de victime.

Une vidéo attribuée au FSB, aussi responsable du service des gardes-frontières en Russie, et publiée par l'agence publique Ria Novosti a montré un petit bâtiment éventré au milieu d'une plaine boisée, des décombres éparpillés sur le sol.

Un porte-parole de l’armée ukrainienne à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine a rapidement démenti lundi tout tir d'artillerie sur ce poste-frontière russe et évoqué un acte de désinformation russe.

On ne peut pas les empêcher de produire ces fausses informations [...] mais nous insistons sur le fait que nous ne tirons sur aucune infrastructure civile ni sur la région de Rostov en Russie, a déclaré à l'AFP Pavlo Kovaltchouk. Il n'y a pas de tirs d'artillerie sur les forces d'occupation russes, a-t-il ajouté.

Les tensions entre l'Ukraine et la Russie s'enveniment, malgré la multiplication des efforts diplomatiques. Les explications de Tamara Alteresco.

Moscou accuse l'Ukraine de sabotage

Le chef des services de renseignement russes, Alexandre Bortnikov, a ensuite affirmé lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe dirigée par le président Vladimir Poutine que deux groupes de saboteurs ukrainiens ont été éliminés et un soldat ukrainien, capturé.

Cette nuit, deux groupes de saboteurs de l'armée ukrainienne se sont rendus à la frontière russe (...) Suite à des affrontements, ces deux groupes de saboteurs ont été détruits. L'un des militaires ukrainiens a été capturé , a dit M. Bortnikov.

L'armée russe avait précédemment affirmé avoir tué cinq saboteurs venus d'Ukraine en territoire russe et que deux véhicules militaires ukrainiens avaient également franchi la frontière, près de Mitiakinskaïa dans la région de Rostov.

Deux véhicules de combat de l'infanterie des forces armées ukrainiennes sont entrés [en Russie] depuis le territoire de l'Ukraine pour évacuer le groupe de saboteurs vers le territoire ukrainien via la frontière , selon l'armée.

L’armée russe, qui assure qu'aucun militaire ou garde-frontière russe n'a été blessé, affirme que cet incident a eu lieu vers 6 h, heure locale, soit près de quatre heures avant l’attaque du poste-frontière annoncée par le FSB, mais personne n'a fait de lien entre ces deux présumés incidents.

Là encore, l'Ukraine a formellement démenti l'information. Pas un seul de nos militaires n'a franchi la frontière avec la Fédération de Russie, et pas un seul d'entre eux n'a été tué aujourd'hui , a déclaré à la presse un haut responsable du ministère de l'Intérieur, Anton Gerachtchenko. La capture d'un soldat a aussi été démentie.

Les Ukrainiens et les Occidentaux, et plus particulièrement les États-Unis, préviennent depuis des jours qu'un incident, réel ou mis en scène, ne soit utilisé pour permettre la création d'un prétexte en vue d'une offensive russe contre l'Ukraine. Ils accusent Moscou d'avoir massé des dizaines de milliers de troupes à la frontière.

Les combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses soutenus par Moscou redoublent d'intensité depuis trois jours dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où des séparatistes prorusses ont établi des républiques autonomes dans la foulée de combats survenus en 2014.

Les républiques prorusses demandent d'être reconnues par Moscou

Les leaders des républiques de Donetsk et de Louhansk, Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik, ont d'ailleurs demandé lundi au président russe Vladimir Poutine de reconnaître leur indépendance et de mettre en place une coopération en matière de défense .

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe retransmise en différé à la télévision russe, le maître du Kremlin a confirmé lundi que la Russie étudie la demande formulée par les deux territoires. Le but de notre réunion aujourd'hui est d'écouter nos collègues et de déterminer nos prochains pas dans cette direction , a-t-il déclaré.

J'ai entendu vos opinions, la décision sera prise aujourd'hui , a-t-il ajouté un peu plus tard.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu et le président de la chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, ont d'ores et déjà demandé à M. Poutine d'agir en ce sens.

M. Poutine a aussi fait savoir que les accords de paix de Minsk, signés en septembre 2014 pour apaiser les tensions dans l'Est ukrainien, n'ont aucune perspective de mise en œuvre, accusant Kiev de les saboter. Nous avons bien compris qu'ils n'ont absolument aucune perspective , a-t-il dit.

Cette remarque faisait suite à une présentation de son chargé des négociations de paix en Ukraine, Dmitri Kozak, selon lequel le processus de négociation est au point mort depuis 2019 et que jamais les autorités ukrainiennes ne mettront en œuvre les accords.

Au cours de la même réunion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé lundi qu'il rencontrera jeudi à Genève son homologue américain Antony Blinken.

L'Ukraine a pour sa part demandé lundi une réunion immédiate du Conseil de sécurité de l'ONU. La demande se fonde sur un accord de 1994 garantissant l'intégrité et la sécurité de l'ex-république soviétique en échange de l'abandon des armes nucléaires héritées de l'URSS.

Kiev et les séparatistes prorusses s'opposent depuis 2014 dans une guerre qui a fait plus de 14 000 morts.