Mort de Lexi Daken : « On ne voit pas les changements », déplore sa mère

La mère d’une adolescente qui s’est enlevé la vie il y a un an souhaite toujours des changements en profondeur dans le système de santé du Nouveau-Brunswick, mais elle doute que ce soit une priorité en ce moment.

Notre famille, c’est encore difficile pour nous. Mais on essaie toujours de se souvenir des bonnes choses à propos de Lexi , affirme Shawna Betts, mère de Lexi Daken.

Après avoir attendu pendant huit heures à l'hôpital sans pouvoir consulter un psychiatre, Lexi Daken, 15 ans, a été renvoyée chez elle. Elle s’est enlevé la vie quelques jours plus tard, le 24 février 2021.

En ce triste anniversaire de la mort de Lexi Daken, sa mère, Shawna Betts, souhaite toujours des changements en profondeur dans le système de santé, mais elle doute que ce soit une priorité en ce moment. Photo : Radio-Canada

Cette dernière année, Mme Betts a consacré une partie de sa vie à raconter ce qui s’est passé lorsque le système de santé provincial a, selon elle, laissé tomber sa fille.

On a commencé parce que l’on veut que le système change , souligne Shawna Betts.

Son témoignage a mené à deux rapports et à des pistes de solutions.

La vie de ma fille est ici, dans ces 108 pages. Il y a tout ce que nous avons essayé pour faire les changements. C’est tout ici , indique Mme Betts en tenant le rapport du défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick intitulé Le meilleur de ce que nous avons à offrir.

Ce document et le rapport du Conseil consultatif des Premières Nations intitulé Aucun enfant abandonné représentent son espoir de faire changer les choses pour qu’une telle tragédie ne se reproduise pas.

« Ces deux rapports peuvent changer le système pour les jeunes. Et si le système change, tout le Nouveau-Brunswick va gagner. » — Une citation de Shawna Betts, mère de Lexi Daken

Les changements se poursuivent, selon la ministre

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, affirme que des pratiques ont déjà changé à la suite de la mort de l’adolescente.

Par exemple, la ministre dit avoir travaillé avec les hôpitaux pour rendre les services d’urgence mieux adaptés pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale.

Le travail se poursuit, assure la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard. Photo : Radio-Canada

La ministre ajoute que le travail se poursuit et que les recommandations des rapports seront suivies.

Mais les changements sont peu visibles, selon Shawna Betts

Même si elle garde espoir, Shawna Betts n’est pas impressionnée par les changements effectués jusqu'à présent. Oui, je sais qu’il y a des changements qui ont déjà eu lieu. Mais ça fait un an , dit-elle.

Elle doute que la santé mentale des jeunes soit une priorité. Par exemple, elle fait remarquer qu’il n’y a toujours pas de ministre de l’Enfance et de la Jeunesse, ce qui était pourtant une recommandation en tête de liste.

On ne voit pas les changements. Ils n’ont pas donné de mise à jour. Et la plupart de ces changements, c’est quelque chose que l’on ne verra pas si on n’est pas dans le système , estime Mme Betts.

Shawna Betts s’accroche à l’amour de sa fille. Elle ne l’oubliera jamais. Elle espère que le système de santé ne l’oubliera pas non plus.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve