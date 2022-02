Ann-Sophie Bachand glisse à vive allure vers le succès

Les succès de l’équipe canadienne en patinage de vitesse courte piste aux Jeux olympiques et sur la scène internationale font rêver ceux qui pratiquent ce sport. Pour les patineurs qui aspirent aux plus hauts sommets, l’ascension est difficile, mais d’autant plus satisfaisante.

La Sherbrookoise Ann-Sophie Bachand vise justement à atteindre les plus hauts niveaux. Et elle n’est pas si loin de toucher à son but.

Championne canadienne junior 2021, l’athlète de 17 ans est arrivée 10e lors des qualifications olympiques pour les Jeux de Beijing, qui viennent de se terminer. Elle l’admet : la compétition est rude pour se tailler une place.

« Nous avons de très bons patineurs au Québec. Nous sommes la province la plus forte. » — Une citation de Ann-Sophie Bachand, patineuse de vitesse

La patineuse de vitesse a aussi pris le 15e rang à une compétition invitation aux Pays-Bas, où elle a rivalisé contre des athlètes présentes aux Coupes du monde.

Elle s’envolera sous peu pour les Championnats du monde juniors de patinage de vitesse sur courte piste 2022 qui auront lieu du 4 au 6 mars à Gdansk, en Pologne.

Elle y patinera notamment dans l’équipe de Florence Brunelle de Trois-Rivières, qui a terminé au pied du podium à Pékin.

Même si le chemin pour joindre l’équipe nationale n’est pas évident, Ann-Sophie espère y parvenir pour les Jeux olympiques d’hiver de 2026, qui auront lieu à Milan et Cortina d'Ampezzo, en Italie.

Ann-Sophie Bachand vise à atteindre l'équipe nationale en patin de vitesse. Photo : crédit photo Yves Longpré

C'est un objectif que j'ai en tête. Ça peut être difficile parce que l'équipe est jeune. C’est cet objectif qui va me pousser pour les quatre prochaines années. Pour se démarquer, il faut foncer en entraînement. En prenant toutes les ressources, c'est comme ça qu'on s’améliore et que l’on atteint notre plein potentiel , estime Ann-Sophie Bachand.

La patineuse sait par ailleurs qu’il n’y a pas que les résultats individuels qui seront pris en considération. Elle explique qu’il faut aussi s'attarder aux résultats en équipe.

Le Canada mise beaucoup sur le relais et il faut avoir une équipe soudée , soutient la Sherbrookoise.

Au côté des médaillés olympiques

Comme plusieurs athlètes de haut niveau, la Sherbrookoise a quitté sa famille en quatrième secondaire pour se rendre au Centre régional canadien d'entraînement à Montréal.

Elle y a passé un an avant de rejoindre l’équipe Next Gen de l'entraîneur Jeff Scholten, qui est l'antichambre de l’équipe nationale olympique.

C'était le bon moment pour avoir cet encadrement. Sherbrooke m'a donné beaucoup, mais à un certain moment, j'avais besoin de plus pour compétitionner contre les meilleurs , explique l'athlète de la relève qui est soutenue par Excellence sportive Sherbrooke.

Ann-Sophie Bachand s'apprête à se rendre aux championnats du monde juniors en Pologne. Photo : crédit photo Yves Longpré

Les meilleurs, elles les côtoient maintenant régulièrement. La jeune patineuse s’entraîne aux côtés de grands noms du patin, les Olympiens sherbrookois Kim Boutin et Jordan Pierre-Gilles.

Je ne me suis jamais entraîné à Sherbrooke avec Kim, mais maintenant, on s'entraîne ensemble à Montréal. C’est certain qu’au début c’est intimidant. Mais assez vite, on s’habitue. Je les observe beaucoup. J’apprends de leur expérience. Ils s'entraînent fort , remarque Ann-Sophie Bachand.

Elle a surtout pu constater tous les efforts qu’il faut déployer pour tenter d’atteindre le podium olympique.

L'objectif était élevé, et l’intensité était aussi élevée lors de la préparation olympique. Il faut tout donner. Il faut aussi apprendre à écouter son corps. Il peut y avoir des blessures physiques, mais si mentalement tu es blessé, tu n’iras pas plus loin , remarque Ann-Sophie Bachand.

Les derniers Jeux, elle les a vécus sur le bout de son siège. À encourager à distance ces coéquipiers, et surtout, à admirer leurs prouesses.

« Ils ont très bien fait. Avec la COVID, on ne connaissait pas la force des autres pays. J'avais une bonne idée que le Canada était prêt. Ça démontre que nous sommes un bon pays en patin de vitesse. » — Une citation de Ann-Sophie Bachand, patineuse de vitesse

Elle est toutefois bien consciente que le patin de vitesse courte piste demeure un sport imprévisible, et qu’il faut faire preuve d’une force de caractère à toute épreuve.

Il peut arriver tellement de choses. Kim nous a démontré qu’après avoir chuté, elle est retournée au relais avec les filles. Elle est passée à autre chose, pour l’équipe , analyse Ann-Sophie Bachand.

Trouver sa force

Anne-Sophie Bachand performe aussi bien aux trois distances du patin de vitesse courte piste que sont le 500 mètres, le 1000 mètres ou le 1500 mètres.

La patineuse sherbrookoise Ann-Sophie Bachand. Photo : crédit photo Yves Longpré

C’est une bonne chose. Je suis plus une sprinteuse qu’une personne d'endurance. J’aime le 500 mètres, mais aussi le 1500 mètres. On est encore à la recherche de ma force , soutient Ann-Sophie Bachand.

C'est auprès des meilleurs que l’on apprend, et Ann-Sophie Bachand est au bon endroit pour atteindre son rêve olympique.