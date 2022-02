Réouverture complète du train léger, des autobus gratuits vers le centre-ville

En accord avec le Service de police d’Ottawa (SPO) et le centre des opérations d’urgence de la Ville, la ligne 1 du train léger dessert de nouveau toutes les stations, de Tunney’s Pasture à Blair, à partir de lundi matin, a annoncé la directrice générale des services de transport en commun, Renée Amilcar, dans une note au conseil municipal, dimanche soir.

En revanche, toutes les lignes d'autobus qui se rendent au centre-ville continuent d’emprunter des détours pour le moment, précise-t-elle. OC Transpo dit surveiller la situation au centre-ville et se tenir prêt à s'adapter en fonction de l’évolution de celle-ci.

La police d'Ottawa doit donner son feu vert pour une reprise normale des activités au centre-ville, a expliqué le conseiller, Allan Hubley, président de la commission de transport en commun de la ville.

Nous comprenons que cela perturbe le quotidien [des résidents], et nous espérons que tout cela se terminera au début de cette semaine, si possible , a-t-il indiqué à CBC, dimanche après-midi.

Le circuit 85 a repris son service régulier à destination et en provenance de Gatineau.

Des trajets gratuits au centre-ville

Le service de transport en commun d’Ottawa annonce également la mise en place de 15 circuits d’autobus gratuits vers et depuis le centre-ville, ainsi que tous les services Para Transpo à destination et en provenance des quartiers Rideau-Vanier et Somerset, jusqu'à 30 jours après la levée de l’état d’urgence de la ville.

Depuis plus de trois semaines, la manifestation des camionneurs au centre-ville d’Ottawa a causé d’importantes perturbations à la circulation, obligeant OC Transpo à revoir tous les trajets de ses autobus au centre-ville et à diriger les passagers vers les stations du train léger. Mais ce dernier a dû cesser ses activités vendredi, alors que la police entamait son intervention.

Quels sont les trajets gratuits?

Depuis dimanche, les usagers peuvent emprunter gratuitement les lignes 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 55, 56, 85 et 114.

Toutefois, les personnes qui utilisent ces itinéraires ne reçoivent pas de ticket pour un éventuel transfert, précise OC Transpo.

Les passagers doivent toujours s’acquitter des frais de transport aux entrées des stations Greenboro, Tunney's Pasture, Hurdman et Blair.

Les clients transférant vers des lignes d'autobus à l'extérieur des 15 lignes du centre-ville, de la Ligne de la Confédération ou du réseau de transport en commun de Gatineau, doivent également payer le tarif normal.

OC Transpo conseille aux utilisateurs réguliers des 15 itinéraires gratuits concernés de ne pas acheter de laissez-passer mensuel pour le mois de mars ou d'annuler leur laissez-passer de renouvellement automatique pour le mois.

