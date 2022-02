Assouplissements au Québec : ouverture des commerces à 100 % de leur capacité

C’est aussi la reprise des congrès et des assemblées dans la province, mais avec une capacité d’accueil limitée à 50 %, ou à un maximum de 500 personnes avec le passeport vaccinal. Les activités sociales, comme les anniversaires ou autres évènements privés, dans une salle louée sont aussi permises avec un maximum de 50 personnes et le passeport vaccinal.

Les centres récréatifs, comme les arcades, les parcs aquatiques, les centres et les parcs d’attractions peuvent accueillir à nouveau des clients, en limitant leur capacité à 50 % et en exigeant le passeport vaccinal.

Il n’est plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal pour avoir accès aux lieux de culte et pour assister à des funérailles. Le passeport vaccinal est maintenu ailleurs, comme dans les restaurants ou les salles de sport, et ce jusqu'au 14 mars prochain.

Dans les résidences privées pour aînés, la Santé publique autorise jusqu'à 10 visiteurs par jour. La limite du nombre de résidents pouvant s'asseoir à une même table dans les salles à manger est élevée à 10.

Le gouvernement du Québec permet ces assouplissements considérant qu'au moins 25 % de la population a déjà contracté la COVID-19, selon les estimations de la santé publique, et que la majorité des indicateurs sont en baisse depuis plusieurs semaines, dont le nombre d'hospitalisations.

Des assouplissements plus tôt que prévu?

Compte tenu de l’évolution de la cinquième vague, des discussions sont en cours au sein de la cellule de crise gouvernementale pour déterminer si des allègements prévus au calendrier de déconfinement pourraient être devancés.

On a bon espoir que la route qu’on a prescrite soit la meilleure, mais si on peut la devancer, nous le ferons, en particulier pour le masque chez les enfants dans les écoles a indiqué le Dr Luc Boileau en entrevue à Radio-Canada.