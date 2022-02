Manifestation à Toronto contre l’extrémisme observé à Ottawa

Les membres d'un groupe nouvellement formé se sont rassemblés et ont marché devant l'hôtel de ville de Toronto dimanche pour montrer leur opposition à l'extrémisme et leur soutien aux résidents d'Ottawa.

Community Solidarity Toronto, une coalition d'organisations syndicales, antiracistes et sociales, assure que son rassemblement et sa marche se voulaient non conflictuels. La coalition tire son nom de Community Solidarity Ottawa, un groupe de manifestants anti-convois.

Sur Facebook, la coalition écrit que les quartiers d'Ottawa ont été soumis à près de trois semaines de racisme, d'antisémitisme, de misogynie et de harcèlement homophobe, d'intimidation et d'intimidation et que les résidents ont dû vivre avec le bruit et les émanations toxiques des moteurs diesel et le klaxon des camions .

« Nous marchons pour nous assurer que cela ne se produise pas dans les rues et les quartiers de Toronto. » — Une citation de Community Solidarity Toronto

Philip Berger, membre de la coalition et médecin qui a aidé à organiser une contre-manifestation à Toronto il y a deux semaines, fustige les attaques racistes, misogynes et homophobes que des travailleurs de la santé ont essuyées simplement pour avoir vacciné et s'être prononcé en faveur des mesures de santé publique.

Selon M. Berger, la coalition souhaite montrer son soutien au travail que font les travailleurs de la santé.

La coalition, cependant, s'oppose également au racisme, à la prise de contrôle du pays par la droite, aux personnes qui occupent notre capitale, à l'incapacité du gouvernement à faire face aux blocus à travers le pays, à l'occupation d'Ottawa , a-t-il déclaré.

La coalition s'inspire et tire son nom de Community Solidarity Ottawa, un groupe de manifestants anti-convois. Photo : Radio-Canada

Nous sommes également ici parce que certains parlementaires qui ont encouragé cette occupation ont salué les occupants qui ont trahi notre pays comme des héros, ce qu'ils ne sont pas.

M. Berger pense que ce qui s'est passé à Ottawa ne se produira pas à Toronto, affirmant que la police y est incroyablement bien préparée, elle a de bons renseignements, et si cela se produisait ici, la communauté se soulèverait très rapidement et les repousserait comme ce qu’ils ont fini par faire à Ottawa .

Yolanda B'Dacy, membre du bureau du Conseil régional du travail de Toronto York et membre directeur de la section locale 12 de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), présente le rassemblement de dimanche à Toronto comme étant très important .

Il y a eu beaucoup de propos négatifs de la part de personnes qui ont répandu la haine dans notre capitale nationale et dans notre ville , dit-elle.

Des personnes ont répandu la haine » lors des manifestations à Ottawa, dit Yolanda B'Dacy. Photo : Radio-Canada

Je voulais venir dire que la majorité des gens, la majorité des travailleurs et des membres de la communauté soutiennent les travailleurs de la santé.

Selon Mme B’Dacy, les opinions exprimées par les manifestants du convoi ne représentent pas les opinions de la plupart des Canadiens, tandis que les mandats du vaccin COVID-19 ne sont pas conçus pour supprimer les libertés.

Ils sont là pour s'assurer que tout le monde reste en sécurité , précise-t-elle.

Ces manifestations étaient censées porter sur des mandats, mais elles portaient vraiment sur des choses comme le racisme, la haine, la misogynie, la haine à l'égard des Autochtones. J'ai l'impression qu'il y a des gens riches dans ce pays et aux États-Unis qui font cela pour soutenir l'extrême droite et le mouvement raciste de droite.

Des dirigeants syndicaux se joignent à la marche

La Fédération du travail de l'Ontario (FTO), qui représente 54 syndicats et un million de travailleurs en Ontario, affirme que ses dirigeants ont participé à la marche de dimanche.

Tous ceux qui ont résisté au convoi et confronté sa rhétorique de haine ont démontré ce qui est possible lorsqu'une communauté se rassemble et défend l'amour, pas la haine, et la solidarité, pas la division , a déclaré la présidente de la Fédération du travail de l'Ontario FTO , Patty Coates, dans un communiqué de presse.