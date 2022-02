La communauté ukrainienne au Nouveau-Brunswick est rongée par l’inquiétude

Ils suivent à distance, impuissants, les événements dans leur pays d’origine.

Nous sommes très stressés , dit l’un d’entre eux, Vitaliy Stoyan.

Ça dure depuis 2014. L'Ukraine a perdu plus de 14 000 citoyens , relate-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des chars russes dans la région de Belgorod en Russie près de la frontière ukrainienne. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Des membres de sa famille sont toujours en Ukraine, et il n’est pas le seul dans ce cas parmi les immigrants ukrainiens.

J'ai tous les parents, toute la famille dans ce territoire. Oui, on s'inquiète beaucoup, beaucoup , dit Vasyl Buchko, un autre Néo-Brunswickois d’origine ukrainienne.

On a des [proches] là-bas. On comprend bien que si la guerre commence, c'est la population civile qui souffre le plus , souligne de son côté Viktor Khalack.

La famille Stoyan est d'avis que les pays occidentaux, dont le Canada, ont un rôle crucial à jouer. Mais les enjeux sont complexes.

Vitaliy Stoyan est persuadé qu'une attaque de la Russie peut survenir à tout moment.

On n'a pas demandé que l'armée canadienne ou que l'armée américaine entrent en Ukraine , dit-il. Les sanctions, elles sont là, mais peut-être qu'elles sont faibles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'armée ukrainienne veut être prête en cas d'attaque russe. Photo : AP / Andrew Marienko

M. Stoyan pense que la communauté ukrainienne souhaite d’abord que le public canadien prenne conscience de la situation et qu'il se mobilise.

C'est vraiment important que le public de l'Ouest obtienne des informations correctes, sans propagande , dit-il.

D’après un reportage de Sarah Déry