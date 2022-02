Reprise partielle des services dans les cliniques de fertilité

C’est ce qu’a annoncé l’Association des fertologues du Québec (AFQ) dans un communiqué. Chez Ovo, seules les fécondations in vitro (FIV) pourront reprendre. Procréa n’a pas encore annoncé ses intentions, Fertilys reste pour le moment désaffiliée du programme de procréation assistée.

Les fertologues prétendent prendre toutes ces décisions en mettant les patients au cœur de celles-ci.

Faire pression

Le 15 novembre dernier, le nouveau programme de procréation assistée, qui prévoit notamment la gratuité d’un cycle de Fécondation in vitro FIV pour les femmes de moins de 41 ans, entrait en vigueur.

Toutefois, les fertologues n’étaient pas satisfaits du barème de prix proposé par le gouvernement. Ils l’ont accusé de sous-financer les services.

Les plus importantes cliniques de fertilité de la province, Ovo, Procréa et Fertilys, qui traitent 70 % des patients infertiles au Québec, ont interrompu leurs services l'une après l'autre.

Afin de poursuivre les traitements, Fertilys a décidé de se désaffilier de la Régie de l'assurance maladie du Québec. La loi empêche les cliniques de réclamer des frais pour des traitements qui sont couverts par le programme.

Vu le montant révisé, nous comprenons que certaines cliniques ayant décidé de quitter le système de financement public pourraient ne pas pouvoir revenir sur leur pas , écrit l’Association des fertologues du Québec AFQ .

Après trois mois de conflit, le gouvernement et les cliniques se sont entendus sur la somme de 6627 $ pour le montant attribuable au composant technique d’une Fécondation in vitro FIV . Il reste toutefois du travail à faire pour clore le dossier.

Dossier pas totalement réglé

Les parties ne se sont toujours pas entendues sur les services offerts en cliniques comme les subventions payables pour l’insémination artificielle, la gestion de l’achat des paillettes de sperme ou les dons de sperme dirigés. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Ovo ne reprend pas tous ses services.

L’Association des fertologues du Québec AFQ affirme vouloir reprendre les discussions sur ces autres enjeux dès lundi.

Les fertologues reportent la faute sur le ministre

Il y a plus de quatre semaines, plus de deux mois après le début du conflit, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a créé un comité responsable de réviser la subvention gouvernementale octroyée aux cliniques privées. Les rencontres devaient durer trois semaines.

Selon les fertologues, la prise en otage des patients infertiles est le résultat de la gestion du ministre dans le dossier.

L’Association des fertologues du Québec AFQ ne peut être qu’exaspérée. [...] Alors que le travail du comité ne devait prendre que quelques jours, le ministre délégué a pris près de trois semaines avant de faire une première révision de sa subvention pour la Fécondation in vitro FIV , est-il écrit dans leur communiqué.

Pas d’entente formelle

Les fertologues déplorent qu’il n’existe aucune entente formelle à long terme entre le gouvernement et les cliniques de fertilité privées. Pour le moment, les parties ne se sont entendues que pour six mois.

Les médecins conseillent donc aux patients de débuter, dans la mesure du possible, leur cycle Fécondation in vitro FIV dans les six prochains mois.

Ils réclament aussi une entente en bonne et due forme pour assurer la qualité du programme, lequel ne peut reposer sur de simples subventions décrétées unilatéralement par le ministre .

Les fertologues demandent finalement une rétroaction pour les patientes qui ont perdu leur admissibilité durant le conflit.