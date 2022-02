La chasse, une passion qui attire des Albertaines

Alors que le nombre de chasseurs est en baisse dans l'ensemble du Canada, leur nombre a augmenté de presque 20 % en Alberta en cinq ans, selon le ministère de l’Environnement et des Parcs.

Entre 2016 et 2020, le nombre de permis est passé de 127 020 à 151 724.

Des sondages estiment même qu'environ 15 % des chasseurs en Alberta sont des femmes alors qu'elles constituaient moins de 10 % des chasseurs en 2016.

D’après Allan Orr de la Hunter Education Instructors' Association qui forme les chasseurs, ce sont des organismes comme le sien qui permettent de démystifier le rôle de la chasse : Nous travaillons fort pour inclure des femmes et des jeunes, et leur faciliter l'accès à la chasse.

L'une d'entre elles est Fatima Dhooma, une femme de Toronto qui chasse depuis quelques années pour des raisons culinaires. Je suis une personne de couleur et je suis musulmane. Je ne suis pas le chasseur typique que vous pourriez voir sur le terrain en Alberta.

Elle dit avoir rêvé d’être chef cuisinière, mais après s’être installée en Alberta et avoir travaillé dans des cuisines commerciales, elle s’est rendu compte qu’il lui manquait quelque chose.

[L’absence] était le lien avec l’environnement et la façon dont les gens sont liés à leur nourriture. [La chasse] me fait réfléchir à la responsabilité, à l'éthique et aux pratiques alimentaires.

Mme Dhooma estime que tous les chasseurs devraient prendre en compte cette perspective.

D'après des informatiosn de Kylee Pedersen et Christina Ryan