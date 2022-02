Lendemain de tempête difficile pour les personnes à mobilité réduite au Manitoba

Les chutes de neige et les trottoirs non entretenus rendent les déplacements difficiles pour les personnes à mobilité réduite, cet hiver.

C’est le cas de Maranda Lanouette, qui doit se déplacer en fauteuil roulant électrique.

Maranda Lanouette, de Sainte-Anne au Manitoba, a une quadriplégie et peine à se déplacer l'hiver. (archives) Photo : Radio-Canada

Quand je me réveille le matin, que je regarde dehors et qu'il y a beaucoup de neige, je me dis que ce sera une autre journée à la maison à ne rien faire, déplore Maranda Lanouette. Je ne peux pas aller me promener, je ne peux même pas sortir avec mes chiens. Je suis déçue, mais bon, qu’est-ce qu’on peut faire?

Maranda Lanouette habite au village de Sainte-Anne, dans le nord de Winnipeg. Elle se dit chanceuse que sa municipalité déneige bien les routes.

La situation reste toutefois difficile lorsque Mme Lanouette se rend à Winnipeg.

En date du 20 février 2022, la métropole avait vu tomber 156,6 cm de neige, soit la troisième plus grande quantité de neige tombée à pareille date depuis 1873, selon le météorologue retraité d'Environnement Canada, Rob Obs.

Quand on va magasiner ou faire l’épicerie, les stationnements ont tellement de neige, observe Maranda Lanouette. Même si on se stationne dans une place pour personnes handicapées, je ne peux pas me déplacer .

« J’ai toujours besoin d’avoir quelqu’un avec moi. » — Une citation de Maranda Lanouette, personne à mobilité réduite

Souvent, les boutons pour les personnes à mobilité réduite ne fonctionnent pas en raison de la neige qui bloque les portes, explique Maranda Lanouette. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Les pneus de son fauteuil roulant sont également un enjeu pour Maranda Lanouette.

Lorsque les trottoirs ne sont pas bien entretenus, ses pneus sont souvent bloqués par la neige ou le froid.

Prioriser le déneigement des trottoirs

Le directeur général de l’organisme Sentiers de Winnipeg, Anders Swanson, croit que les trottoirs et les pistes cyclables devraient être déneigés en priorité, tout l’hiver.

Un trottoir enneigé au centre-ville de Winnipeg Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

La stratégie de déneigement de la ville est déficiente. On déneige pour les autos d’abord. Aujourd’hui, j’ai dû me déplacer en camion parce que cela ne valait pas la peine de marcher ou de prendre mon vélo. Je savais que ce n’était pas déneigé , déplore Anders Swanson.

Il n’est pas normal, selon le directeur général de Sentiers de Winnipeg, que des personnes à mobilité réduite soient confinées chez elles, car il y a trop de neige à l’extérieur.

Une solution pour faciliter les déplacements serait de déneiger les trottoirs à des moments stratégiques, selon Anders Swanson.

On devrait déneiger pour 7 h et 16 h, lorsque plus de gens souhaitent se déplacer , explique-t-il.

En date du 20 février 2022, il est tombé 156,6 cm de neige à Winnipeg depuis le début de l'hiver. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Importance d’être consultés

Maranda Lanouette croit que les personnes en situation de handicap devraient avoir l'occasion de partager leurs préoccupations en matière de mobilité.

Les gens qui font la planification des aménagements pour les bâtiments, les stationnements ou l'équipement pour des personnes avec des difficultés devraient nous consulter, dit-elle. Ils devraient nous demander ce qui faciliterait notre vie .

Par exemple, Maranda Lanouette aimerait que les concepteurs de fauteuils roulants les adaptent à l’hiver, ce qui n'est pas toujours le cas, selon elle.