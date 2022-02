L’Association des adjoints au médecin souhaite que ses membres exercent en C.-B.

Le gouvernement provincial affirme cependant que malgré les pressions exercées sur le système, l'ajout de cette nouvelle position ne fait pas partie de ses plans.

Les adjoints au médecin suivent pendant deux ans le même cursus médical que celui des docteurs et peuvent mener des entretiens avec des patients, effectuer des examens physiques, des diagnostics, prescrire la plupart des médicaments, commander et lire des tests et orienter les patients sous la direction d'un médecin.

Joanna Chan a grandi à Vernon. Depuis qu'elle a obtenu son diplôme en 2014, elle travaille en oncologie pédiatrique à Ottawa, mais elle aimerait revenir en Colombie-Britannique en tant qu'adjointe au médecin. Pour l'instant, cela lui est impossible tant que la province ne reconnaît pas sa profession.

La profession est réglementée au Manitoba, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, selon l'Association canadienne des adjoints au médecin. La Nouvelle-Écosse est à la fin d'un projet pilote d’adjoints au médecin de trois ans visant à réduire les temps d'attente.

Pour Joanna Chan, il y a besoin de plus de travailleurs de la santé dans sa province d'origine et des tonnes d’expertises qui ne sont pas exploitées .

« Il y a d'énormes manques que nous pourrions aider à combler. » — Une citation de Joanna Chan, adjointe au médecin

Selon la directrice pour la Colombie-Britannique de l'Association canadienne des adjoints au médecin, Lisa Stewart, la pandémie et la crise des surdoses ont mis en évidence une pénurie de médecins dans la province.

« Nous pouvons faire environ 70 % de ce qu'un médecin de famille peut faire, ce qui signifie [que les adjoints] aident à libérer les médecins de famille pour [qu’ils puissent] voir des cas plus compliqués. » — Une citation de Lisa Stewart, directrice C.-B., Association canadienne des adjoints au médecin

Dans un communiqué, le ministère de la Santé considère que les adjoints ne rempliraient pas un rôle, car il y a déjà des infirmiers praticiens et des médecins associés. Ces derniers ont une formation médicale, souvent à l’étranger, et sont approuvés par le Collège des médecins et des chirurgiens de la Colombie-Britannique. Ils travaillent sous la supervision d'un médecin.

Le ministère de la Santé assure que l’introduction d'une nouvelle classification nécessite un long processus réglementaire, une réflexion et une gestion minutieuse pour comprendre les implications sur le fonctionnement des équipes .

La présidente de l’Association des médecins de la Colombie-Britannique, la Dre Ramneek Dosanjh, soutient la certification des adjoints au médecin dans la province. Photo : Fourni par l’Association des médecins de la Colombie-Britannique

L'Association canadienne des adjoints au médecin ACAM dit faire du lobbying auprès de la province depuis plus de 10 ans, et a récemment demandé un financement pour lancer un projet pilote. La proposition a été soumise le 17 décembre, mais Lisa Stewart n’a pas encore reçu de réponse.

La présidente des 14 000 membres de l’Association des médecins de la Colombie-Britannique, la Dre Ramneek Dosanjh, assure quant à elle que l'organisation appuie l'utilisation d’adjoints au médecin dans la province.