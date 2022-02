Plus de 700 jours sans match, le parcours de Nicolas Ouellet avec les Gee-Gees

Il a finalement brisé la glace le 16 février, à Trois-Rivières, marquant les deux buts de son équipe. Avant le match, j’étais vraiment stressé. Il fallait que je me remette dedans. Ça s’est quand même bien passé pour ma part , raconte le hockeyeur de Mascouche qui a célébré son 23e anniversaire le mois dernier.

La longue attente de Nicolas Ouellet : 10 mars 2020 : Nicolas Ouellet marque deux buts contre les Huskies de Rouyn-Noranda;

11 mars 2020 : L'Organisation mondiale de la santé déclare que le coronavirus est désormais une pandémie;

23 mars 2020 : La Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ annule ses séries éliminatoires, quelques jours après avoir mis fin à sa saison;

annule ses séries éliminatoires, quelques jours après avoir mis fin à sa saison; 15 octobre 2020 : L’ Association des sports universitaires de l'Ontario OUA annule sa saison 2020-2021

annule sa saison 2020-2021 15 octobre 2021 : Nicolas Ouellet se blesse au genou lors d’un match préparatoire;

16 février 2022 : Il effectue son retour au jeu, marquant deux buts à Trois-Rivières.

Son entraîneur-chef, Patrick Grandmaître, n’a même pas été étonné de voir son protégé tirer son épingle du jeu après une si longue absence : Il n’avait pas l’air d’un gars qui avait manqué autant de temps.

« On le voit à l'entraînement : Nicolas augmente le niveau de vitesse, de compétition et le dynamisme de tous ses coéquipiers. On est très heureux de l’avoir avec nous. » — Une citation de Patrick Grandmaître, entraîneur-chef des Gee-Gees

Interviewé au milieu d’une séquence de quatre matchs en sept jours, l’étudiant-athlète convient qu’il est nécessaire de gérer ses énergies : Je me dois d’être intelligent pour bien doser mon énergie. Ce n’est pas évident de ne pas jouer pendant 708 jours, mais après quelques matchs, je devrais être correct , anticipe celui qui revendique trois points à ses deux premiers matchs dans les rangs universitaires.

Nicolas Ouellet pendant un arrêt de jeu.(archives). Photo : Greg Mason/Gee Gees de l'Université d'Ottawa

Tout au long de l’été, l’ancien attaquant des Foreurs de Val-d’Or a mis les bouchées doubles en ayant pris soin d’encercler la date du 4 novembre sur son calendrier. Ce soir-là, ses coéquipiers des Gee-Gees ont lancé leur saison contre leurs rivaux territoriaux des Ravens de Carleton.

Mais ils l’ont fait sans Nicolas Ouellet. Deux semaines plus tôt, le rapide patineur s’est déchiré le ligament croisé et le ligament croisé médial d’un genou lors d’une partie préparatoire. En effectuant un changement de direction, son genou a croisé celui d’un adversaire, et c’est l’attaquant québécois qui a encaissé le choc.

C’était une méchante badluck. Ça a pété. Je l’ai senti tout de suite. J’étais vraiment frustré.

Une chimie immédiate

Patrick Grandmaître a choisi d’utiliser Nicolas Ouellet sur le premier trio de son équipe en compagnie des Gatinois Yvan Mongo et Charles-Antoine Roy. L’entraîneur-chef sentait que les qualités individuelles de ses trois joueurs allaient en faire une bonne unité.

Ce sont trois joueurs qui jouent avec beaucoup de vitesse. Yvan est un travailleur infatigable qui gagne ses mises au jeu. Nicolas est aussi travaillant, rapide et il finit bien le travail autour du filet. Charles-Antoine, c’est un marchand de vitesse sur le côté extérieur qui est aussi bon pour marquer près du filet.

Nicolas Ouellet (79) a rapidement été jumelé avec Charles-Antoine Roy (archives). Photo : Greg Mason/Gee Gees de l'Université d'Ottawa

Force est d’admettre qu’il a eu la main heureuse puisque la chimie a rapidement opéré : ils ont été sur la patinoire pour les cinq buts des Gee-Gees à leurs deux premiers matchs ensemble.

On se connaît bien. On a joué assez souvent l’un contre l’autre. Notre plus grande force, c’est notre communication sur la patinoire. Je pense que c’est vraiment la clé , analyse l’ailier gauche.

« On a passé un an et demi à s’entraîner ensemble, sur la glace et dans le gymnase. On se doutait qu’on allait jouer ensemble, alors on parlait déjà de stratégies. » — Une citation de Nicolas Ouellet, sur sa complicité avec Mongo et Roy

Le trio souhaite demeurer les catalyseurs qui permettront aux représentants de l’Université d’Ottawa de retourner au championnat canadien qui sera présenté en Nouvelle-Écosse du 31 mars au 3 avril.