Québec n’envisage pas la vaccination des moins de cinq ans pour l’instant

La vaccination des moins de cinq ans pourrait bientôt être autorisée par Santé Canada, mais le directeur national de la santé publique du Québec répond que nous ne sommes pas engagés sur une voie de le recommander actuellement chez les 0-5 ans .

En entrevue à Radio-Canada, le Dr Luc Boileau rappelle qu’il suivra les avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), mais les experts écarteraient pour l’instant l'idée d'une campagne de vaccination chez les bambins puisque les indicateurs sur l’évolution de la pandémie continuent de s’améliorer.

Même la 3e dose chez les 5 à 11 ans en bonne santé est remise en question. Les deux premiers vaccins suffisent à les protéger tant qu'il n'y a pas de 6e vague pour changer la donne.

Pour les 5 à 11 ans, on encourage bien sûr la primo-vaccination [à deux doses], mais on n’en est pas à la troisième dose et probablement qu’on ne l’encouragera pas , poursuit-il.

D’ailleurs, vendredi dernier, le Comité sur l’immunisation du Québec CIQ a recommandé à la santé publique d’encourager la dose de rappel chez les 12-17 ans seulement chez ceux qui souffrent d’une maladie.

On n’est pas prescriptifs. On recommande de leur laisser le choix , explique le Dr Boileau.

Pourquoi? Parce qu’ils ont peu de risques de développer une maladie grave et sont très rarement plongés dans des situations qui les amènent à être hospitalisés ou à avoir des difficultés prolongées . Toutefois, il continue de croire que les deux premières doses sont cruciales pour assurer la protection adéquate des enfants.

Le directeur national de la santé publique constate que le virus circule encore beaucoup au Québec malgré la vaccination.

Ainsi, ce n’est pas en vaccinant les 12-17 ans qu’on va vraiment contribuer de façon significative à bloquer la contagion dans la communauté. C’est pour ça qu’on laisse ça au choix des parents et des enfants […]. Il n’y a pas énormément de cas actuellement dans les écoles. C’est très rassurant .

Assouplissements devancés?

Avec l’immunité conférée par la vaccination et le nombre élevé de Québécois qui ont déjà contracté le virus, des discussions seraient en cours au sein de la cellule de crise gouvernementale pour déterminer si des allègements prévus au calendrier de déconfinement pourraient être apportés plus tôt que prévu.

On a bon espoir que la route qu’on a prescrite soit la meilleure, mais si on peut la devancer, nous le ferons, en particulier pour le masque chez les enfants dans les écoles.

Le Dr Boileau admet que les assouplissements ailleurs dans le monde mettent une certaine pression sur le Québec. Il sent notamment la fatigue des gens par rapport à l’obligation du port du masque, qu’il compte maintenir au moins jusqu’au 14 mars.

On verra comment l’évolution nous permettra d’aller sur cette recommandation-là. Est-ce qu’on doit continuer de l’obliger ou simplement le recommander? Chose certaine, croyez-moi, je suis très actif là-dessus. […] C’est clair que si on devait progresser pour le retrait du masque, on souhaiterait commencer par les enfants à l’école.

Plus de deux millions de Québécois pourraient avoir été infectés

Le Dr Boileau ne s’inquiète pas des répercussions de la propagation du variant BA.2, présent surtout à Montréal. Le petit frère d’Omicron n’évoluerait pas hâtivement .

La semaine de relâche pourrait donc avoir une incidence très différente au Québec cette année même si plusieurs personnes décident de recommencer à voyager.

En levant les différentes mesures que nous avons prises, on s'aperçoit qu’il y a de plus en plus de contacts mais que ça ne génère pas la masse d’hospitalisations que nous aurions pu craindre […]. Une bonne partie de la population est vaccinée et une autre partie a eu l’infection.

Le Dr Boileau et son équipe ont d’ailleurs entrepris de refaire leurs calculs quant au nombre de Québécois infectés par le variant Omicron depuis le début de la 5e vague, en décembre.

Alors qu’il avait annoncé qu’entre deux millions et deux millions et demi de Québécois l’avaient probablement contracté, nous estimons à ce stade-ci que c’est probablement plus de deux millions. On va bientôt avoir des données qui vont nous permettre de recalculer tout ça .