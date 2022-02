Les Valdoriens fêtent l’hiver malgré le froid et la neige

Sans pouvoir estimer le nombre de festivaliers qui ont visité les deux sites d’activité principaux, les organisateurs estiment que le public a bien répondu malgré les conditions météo difficiles.

C’est sûr que quand il fait plus froid, les gens ont tendance à rester moins longtemps, surtout que nous n’avions pas de chapiteau pour qu’ils puissent se réchauffer, précise le coordonnateur Luc Lavoie. Mais l’achalandage a été très bon. On sentait que les gens étaient heureux d’être enfin réunis, de voir plein de gens autour d’eux. C’est mission réussie.

Alors que le feu d’artifice a attiré près de 1500 personnes vendredi soir à la Cité de l’Or, les animaux de la Petite Fermette du mieux-être se sont aussi avérés fort populaires à la place Agnico-Eagle.

Cette année, l'Hiver en fête de Val-d'Or a été marqué par le froid et par de la neige abondante. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les organisateurs avaient choisi de diviser la fête sur deux sites afin de pouvoir attirer un maximum de festivaliers en contexte de pandémie. Selon Luc Lavoie, l’expérience pourrait fort bien se répéter dans le futur.

On voulait un peu exploser l’événement, comme on le voit dans les grands carnavals avec plusieurs sites et plusieurs types d’activités. On a trouvé l’expérience intéressante et on va apprendre de ça pour proposer de nouvelles activités dans les prochaines années , conclut-il.