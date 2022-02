Bonaventure : un comité travaille en faveur de l’accessibilité du Malin l’été prochain

Au début d’août, la pourvoirie du Camp Bonaventure s'est adressée au tribunal pour demander à son voisin, Le Malin de la rivière Bonaventure, de cesser d'exploiter la plage qui se trouve sur sa propriété.

Ce litige en cour civile n’est toujours pas réglé, ce qui rend incertain l’accès à ce site fortement fréquenté sur la rivière Bonaventure.

En quête d’une solution afin que les citoyens et les touristes puissent en profiter de façon sécuritaire et dans le respect de la rivière, trois organismes se sentant interpellés par l’accès au site ont choisi de s’unir : l’association Mission Rivière, la Zone d'exploitation contrôlée ZEC de la rivière Bonaventure ainsi que la Ville de Bonaventure.

Pour ces trois partenaires, la fermeture complète du Malin ne constitue pas une option, puisqu’elle pourrait causer d’autres problèmes.

Si le site est légalement inaccessible à l’été 2022, c‘est évident qu’il y a beaucoup de gens qui vont s’y rendre quand même. […] Ce n’est vraiment pas souhaitable si les gens sont là sans supervision , mentionne Sylvain Arbour, vice-président de Mission Rivière, une association en cours de fondation qui représente les usagers autonomes du cours d’eau.

« C’est quand même un endroit [qui comporte] un certain risque. Ce n’est pas une plage publique en bordure d’un lac. On est sur une rivière, c’est un milieu dynamique qui nécessite des installations, de la surveillance pour garantir la sécurité des usagers. »

Les trois organisations ont commencé à se réunir avant les Fêtes. Elles espèrent se rassembler sous peu sous l’égide d’un organisme plus formel.

« Ce qui est proposé, c’est qu’un organisme à but non lucratif soit formé et qu’il obtienne des ententes avec les deux propriétaires. »