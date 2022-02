Évacuation de 57 coureurs à la course CRYO

Des participants à la course nocturne CRYO ont dû être évacués d'urgence sur le lac Saint-Jean en raison des conditions météorologiques difficiles. Ce sont 57 coureurs sur 85 qui ont été forcés d'abandonner, soit à cause du vent, du froid ou de la surface de course.

On savait dès le départ que les conditions allaient être difficiles et on en a informé les participants , indique le directeur général de la fondation Sur la pointe des pieds, Jean-Charles Fortin au lendemain de la course.

La course, organisée au profit de la fondation, a commencé vers 16h samedi et déjà à 17h30 des participants ont été forcés d’abandonner.

C’est au deuxième ravitaillement que beaucoup de gens ont abandonné : l’obscurité a embarqué, le vent aussi. On a proposé à plusieurs personnes de prendre la motoneige et de rentrer lorsqu'ils hésitaient à continuer , relate M. Fortin.

Jean-Charles Fortin fait partie de l'organisation des courses CRYO. Photo : Radio-Canada

Heureusement, personne n’a dû être conduit à l’hôpital. Il y avait une armée de bénévoles pour les évacuations. On avait une centaine de personnes impliquées , ajoute M. Fortin. Trois personnes ont toutefois eu besoin d'intervention médicale sur place.

L’organisation considère qu’elle a toujours eu le contrôle de la situation. On sait quoi mettre en place pour ce genre d’évacuations.

Rémi Émond a participé à la course nocturne mais il a préféré arrêter en milieu de parcours. Dans son cas, c'est la surface de course qui a mis un frein à sa course.

La surface était vraiment molle c’était difficile d’avancer, très venteux, le froid ça allait c’était pas si pire.

Je savais dans quoi je m’embarquais, j’étais préparé.[...] C’est une course pour nous déstabiliser, nous montrer ce que les jeunes qui ont le cancer peuvent vivre, je pense que les bénévoles étaient bien préparés pour nous accompagner là-dedans, on avait les bons équipements , assure-t-il.

M. Émond a été déposé à Chambord par un bénévole.

Le préfet de la MRC Domaine du Roy, Yannick Baillargeon, faisait partie des motoneigistes qui encadraient la course. Il se trouvait à 14 kilomètres de Saint-Gédéon, il a ramené plusieurs coureurs au camp de base.

Le maire de La Doré et préfet de la MRC Domaine du Roy, Yannick Baillargeon. Photo : Radio-Canada

On a commencé très tôt à ramener des coureurs directement au camp de base.

Les coureurs étaient habillés pour courir et non pour rester statique. Ces derniers ont dû braver le froid au moment où ils embarquaient sur les motoneiges.

On s’assurait qu’ils soient sécurité et à la chaleur, on avait des équipements pour les mettre à la chaleur sur la motoneige, mais c’est évident que c’est pas facile de se réchauffer sur une motoneige en étant habillé pour faire de la course , a alors indiqué M. Baillargeon.

Heureusement avant le départ, l'organisation avait donné aux coureurs des consignes de sécurité aux participants pour contrer le froid.

Ils nous obligeaient une doudoune, une veste plus épaisse, j’étais vraiment sceptique je voulais l’enlever mais j’étais content de la mettre, si je l’avais pas eu j’aurais été mal en point , remarque Rémi Émond.

Selon des informations de Béatrice Rooney.