Une version du jeu Wordle fait revivre une langue autochtone

Intitulé Not Wordle - Giksan,  (Nouvelle fenêtre) le jeu demande aux internautes de trouver le mot du jour en cinq lettres et six essais. Il a été développé avec un linguiste de Victoria, Aidan Pine, et des leaders de la Nation Gitxsan ainsi que sa chef héréditaire Sim’oo’git Geel (Catherine Blackstock).

"Maadim" était le jeu d’hier qui veut dire ‘’la neige qui tombe", explique la chef Geel qui joue à Not Worlde - Giksan tous les jours et qui partage ses scores avec ses amis et sa famille.

Un dictionnaire gitxsanimx des années 70 a permis de compiler les noms autochtones. Le clavier comprend l’alphabet anglais, mais certaines touches ont également une combinaison de plusieurs lettres et de signes en gitxsanimx qui reflètent l’usage de sons phonétiques.

Chaque mot a été retenu par quelqu’un qui a survécu aux pensionnats autochtones et d’autres politiques qui ont essayé d’éradiquer l’usage de la langue , explique Aidan Pine.

Sim’oo’git Geel espère que ce genre de jeu redonnera vie à une langue qui a beaucoup souffert de la colonisation. « Quand vous apprenez une langue, vous découvrez une culture, dit-elle. C’est une merveilleuse occasion. »