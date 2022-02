Les demandes d’aide augmentent dans les banques alimentaires de la région

La hausse du coût du panier d'épicerie pousse de plus en plus de personnes à s'approvisionner auprès des banques alimentaires de la région.

À la Ressourcerie Bernard-Hamel, le nombre de ménages desservis est passé de 390 l'an passé à 450 à pareille date cette année.

Une nouvelle clientèle est aussi apparue dans les locaux de l'organisme.

En ce moment on voit vraiment une augmentation de la demande par rapport à des gens qui ont des emplois à temps plein et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts [...] C'est autant par rapport au prix de l'essence [...] et arrivé à la maison le soir, faire un repas pour les enfants, avoir de la nourriture sur la table tous les jours, c'est là où malheureusement les gens doivent couper et c'est pour ça qu'ils viennent chercher de l'aide chez nous. Il y a aussi le coût des logements qui continue d'augmenter , explique l'intervenante Camille Mercier-Lavoie.

Elle a surtout constaté que la hausse de la demande vient des gens qui se sont inscrits pour les paniers de Noël.

Ces gens souvent ils laissent tomber après [les fêtes] puis ils disent : "Le panier de Noël est fait, le gros mois de l'année, décembre, je l'ai passé, maintenant je vais laisser ma place à d'autres gens". Ils ont souvent ce réflexe-là. Cette année, ils continuent de venir chercher des services et en plus de ça, il y a de nouvelles personnes qui s'inscrivent et qui viennent chercher de l'aide pour essayer de joindre les deux bouts , dit-elle.

L'organisme doit aussi composer avec une baisse des denrées qu'il reçoit de ses fournisseurs habituels en raison de la perturbation de la chaine d'approvisionnement des épiceries.