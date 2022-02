Les musulmans de Winnipeg renouent avec leur marché public communautaire d’hiver

Les participants pouvaient vendre et acheter des articles.

Plus d’une vingtaine d’entreprises ont participé à l’événement, le premier depuis le début de la pandémie de COVID-19, à la Grande Mosquée de Waverley.

C'est vraiment une bonne affaire aujourd'hui, et tout le monde est si heureux de se voir et de se rencontrer, et nous avons de la nourriture et des robes, des bijoux. C'est une très bonne journée aujourd'hui , souligne Sajida Ghalib, propriétaire de 7K Collection

De nombreux clients ont rapidement pris d’assaut les lieux, ce qui n'aurait pas été possible avant l’assouplissement des restrictions sanitaires relatives aux rassemblements.

Beaucoup d'entre eux ont souffert pendant la COVID-19, certains ont en fait cessé de travailler ou ont fermé , rappelle le directeur général de l'Association islamique du Manitoba, Raed Hamdam.

Un cercle d'opportunités

Le marché public, appelé bazar, offre l’occasion à plusieurs commerçants de se faire connaître et d’aller à la rencontre d’une niche de marché pour leurs produits.

Surtout moi, parce que je ne travaille pas. J'ai une très petite clientèle, un service client. Ce genre de bazar est donc très utile pour les femmes qui travaillent à domicile , explique Sajida Ghalib, qui vend des bijoux importés du Pakistan.

Sahar Aljundi, propriétaire de L'Art de Damas, vend des articles pour le ramadan, comme des corans et des lumières, ainsi que des hijabs, qui, selon elle, peuvent être difficiles à trouver dans les magasins locaux.

C'est tellement excitant , dit-elle.

L'association islamique organise habituellement ce marché chaque année avant le ramadan. Cette année, un autre est prévu avant le début du ramadan en avril.

Nous soutenons les petites entreprises de la communauté, la plupart d'entre elles travaillent à domicile ou ont leur propre petite boutique , affirme Raed Hamdam.