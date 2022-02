Le convoi au Manitoba réclame une rencontre avec Justin Trudeau

Rectificatif Une version précédente de ce texte indiquait par erreur que les manifestants voulaient rencontrer la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson. Ils souhaitent plutôt s'entretenir avec le premier ministre canadien Justin Trudeau.

Satisfaits des comportements policiers et de l’approche du gouvernement provincial, les manifestants indiquent vouloir effectuer un échange respectueux avec Justin Trudeau, afin de passer à autre chose.

En conférence de presse, samedi, un des organisateurs du convoi, Caleb Brown, a affirmé ne pas avoir de demandes précises, souhaitant surtout entamer un dialogue respectueux entre les parties prenantes.

« On veut juste lui parler, pas de questions pièges, promis. » — Une citation de Caleb Brown, organisateur du convoi winnipegois opposé aux mesures sanitaires

Si on est capable de reconnaître nos différences d’opinions, on aura un sentiment de devoir accompli, et on pourra quitter les lieux , poursuit Caleb Brown, qui affirme avoir discuté avec des députés conservateurs, sans toutefois dévoiler de noms.

Le Manitoba a annoncé la levée des mesures sanitaires à partir du 15 mars, mais la première ministre Heather Stefanson avance que cette initiative n'a pas été adoptée en fonction des manifestations.

Pendant les trois dernières semaines, le convoi winnipegois bloquait l’accès au chemin menant à l’Assemblée législative du Manitoba.

À la demande des forces policières, la manifestation n’occupe plus la rue Broadway, et s’est plutôt déplacée sur Memorial.

Les klaxons contestataires se limitent désormais à deux séances quotidiennes.

Le bureau du premier ministre n’avait pas émis de réponse à cette requête, samedi.

Avec les informations de Ian Froese