En ce moment, la section F des baux permet aux propriétaires de ces habitations de faire monter leurs prix à leur guise, sans que les locataires puissent contester ces augmentations.

Les mécanismes pour empêcher les hausses abusives des loyers ne fonctionnent pas , a déclaré le porte-parole solidaire en matière de logement et d'habitation, Andrés Fontecilla, dans un communiqué de presse.

« Non seulement les taux d'inoccupation des logements locatifs continuent de baisser à une vitesse alarmante en région, mais les hausses de loyer dépassent de loin les taux suggérés par le Tribunal administratif du logement. » — Une citation de Andrés Fontecilla, porte-parole de Québec solidaire en matière de logement et d'habitation

Le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, publié vendredi, indique que dans plusieurs petites municipalités du Québec, le taux d'inoccupation frôle 0 %.

M. Fontecilla a appelé la ministre de l'Habitation, Andrée Laforest, à légiférer sur la section F : Défend-elle les intérêts des familles du Québec ou les intérêts des grands propriétaires immobiliers?

Le cabinet de la ministre n'a pas immédiatement répondu aux messages de La Presse canadienne.

Difficile à prévoir, d’après l’APQ

Toutefois, selon l'Association des propriétaires du Québec (APQ), la clause F est nécessaire pour encourager la création de nouveaux logements au moment où ceux-ci commencent à manquer dans plusieurs régions du Québec.

Les dépenses pour un immeuble neuf sont difficiles à prévoir , a soutenu le président de l'Association des propriétaires du Québec APQ , Martin Messier, lors d'un entretien téléphonique. Avec une mise en marché plus souple [...], on peut se permettre une certaine marge d'erreur.

M. Messier a cité le cas de propriétaires qui oublient de remplir cette section et qui se rendent compte plus tard que les loyers qu'ils perçoivent ne sont pas suffisants pour entretenir le bâtiment ou qu' il n'y a plus personne qui veut acheter cet immeuble-là , faute de rentabilité.