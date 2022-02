En Ukraine, « nous ne sommes pas encore morts »

Cette phrase résume bien l'esprit ukrainien, affirme le diplomate américain de retour de Kiev. Selon lui, c'est un peuple qui va se battre et résister contre l'invasion russe, comme il l'a fait dans le passé.

« L'Ukraine a vécu des horreurs dans son histoire, une histoire de domination et d'oppression par la Russie. L'Holodomor est le meilleur exemple, cette grande famine qui a fait des millions de morts entre 1932 et 1933, qui avait été intentionnelle, et crée par Staline. » — Une citation de William Taylor

William Taylor a été Ambassadeur en Ukraine à deux reprises, de 2006 à 2009 sous l'administration de George W. Bush, et de 2019 à 2020, sous Donald Trump. Il est aujourd'hui vice-président de l'Institut international de la paix aux États-Unis, où il s'occupe des enjeux russes et européens. Nous le rencontrons dans sa résidence à Arlington, en Virginie.

Azeb Wolde-Giorghis : Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, quelle est la stratégie des États-Unis sur la question de l'Ukraine?

William Taylor : Les États-Unis s'intéressent à l'Ukraine depuis son indépendance, il y a 30 ans. L' Ukraine a toujours été soutenue par les républicains et par les démocrates, quelle que soit l'administration à Washington. Depuis que la Russie a envahit l'Ukraine, la péninsule de Crimée et la région du Donbass, ce soutien a grandi.

La souveraineté des nations est un principe important pour les relations entre les pays : les accords d'Helsinki [sur la sécurité et la coopération en Europe] aident à garder la paix en Europe depuis 69 ans, soit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 2014. La paix est remise en question avec cette nouvelle menace d'invasion.

Question : Pourquoi les États-Unis veulent-ils reprendre ce rôle de gendarme du monde?

William Taylor : Le président Biden met l'accent sur les alliances. Nous sommes forts lorsque nous avons de fortes alliances. Il n'y a aucun doute que les États-Unis prennent les devants. Le président connait bien l'Ukraine, il y est allé à plusieurs reprises lorsqu'il était vice-président sous Obama, donc déjà c'est un pays qui l'intéresse.

En Europe, aucun pays ne semblait prêt à agir. En France il y aura des élections bientôt; l'Allemagne a un nouveau gouvernement et un nouveau chancelier; au Royaume-Uni, le premier ministre britannique faisait face à des problèmes internes.

Le président Biden a voulu prendre le leadership. Il a donné un élan sans précédent aux relations diplomatiques sur la question ukrainienne ces derniers mois. Cet effort pour bâtir des alliances contre la Russie, en soutien à l'Ukraine a été un véritable accomplissement pour Joe Biden.

Question : Joe Biden a assuré que le projet de gazoduc Nord Stream 2, qui doit alimenter l'Allemagne en gaz russe, n'aura pas lieu si la Russie envahit l'Ukraine. Les États-Unis pourraient tirer profit de cette crise pour vendre leur gaz en Europe. Ne serait-ce pas cela, le principal enjeu?

William Taylor : Le principal enjeu de cette crise pour les États-Unis, c'est la souveraineté de l'Ukraine. C'est ce principe qui a permis de préserver la paix en Europe et qui doit être rétabli.

Sur la question de l'énergie, l'Europe devrait considérer d'autres sources d'approvisionnement. C'est une erreur de compter sur la Russie pour son gaz, ce n'est pas un fournisseur fiable. L'Europe pourrait s'approvisionner en gaz aux États-Unis, au Canada, ou en Amérique du Sud.

Question: Comment se fait-il que ce ne sont pas les pays européens qui font pression pour le respect des frontières? Le ton est beaucoup plus agressif aux États-Unis.

William Taylor : Les Européens sont avec nous. C'est vrai que les États-Unis ont adopté un rôle plus agressif, comme le Canada d'ailleurs. On continue à faire des efforts pour coordonner et consulter nos alliés et ça a porté fruit, l'alliance est très forte et unie. Oui, les États-Unis ont pris les devants, mais l'Europe a suivi.

En ce qui a trait au projet de gazoduc, les États-Unis pourraient imposer des sanctions aux compagnies d'assurance qui sont impliquées dans le dossier. Les Allemands, eux, ont le pouvoir d'y mettre un terme et de cesser d'importer du gaz de la Russie.

Ils ont la responsabilité et l'opportunité de joindre cette coalition pour faire pression sur la Russie. La France envoie des troupes, l'Espagne des navires, les Pays-Bas des avions militaires. Ce front uni de l'alliance, a eu un effet sur Vladimir Poutine, pour qu'il soit en faveur d'un dialogue.

Question : En s'affirmant davantage dans la crise ukrainienne, Joe Biden tente-t-il de faire oublier la déconfiture du retrait des troupes américaines d'Afghanistan?

William Taylor : Ce n'était pas un moment glorieux pour notre pays, et certainement qu'il y a un message dans la stratégie de Joe Biden. Si le président Poutine ou le président chinois Xi Jinping pensaient, avec l'exemple afghan, que les États-Unis se retireraient de leurs responsabilités internationales, la crise en Ukraine est en train de démontrer le contraire. Le président Biden et le président Zelenski sont prêts à faire face à ce nouveau défi.

Question : On a vu Vladimir Poutine et Xi Jinping former un front uni aux Jeux olympiques. Avec la crise en Ukraine, les États-Unis envoient-ils un message aussi à Pékin, si la Chine décidait d'envahir Taiwan?

William Taylor : Oui c'est un message pour la Chine. Dans le dossier de la crise actuelle en Ukraine, la Chine a une attitude ambigüe. Je pense que la Chine ne veut pas que les Russes envahissent l'Ukraine, car elle a beaucoup d'investissements dans ce pays. En 2014, lorsque la Russie a envahit l'Ukraine, les États-Unis ont fait voter une résolution pour condamner la Russie, Moscou a utilisé son veto, mais la Chine s'est abstenue.

Question : Joe Biden a affirmé que si on n'agit pas maintenant, on va le regretter. Qu'entend-il par là?

William Taylor : Vladimir Poutine est obsédé par l'Ukraine, il a déjà dit que ce n'était pas un vrai pays. S'il réussit à l'envahir, il ne va pas s'arrêter là, il va aller encore plus loin.

L'Ukraine est sur la ligne de front. C'est une démocratie qui se bat contre une autocratie. Si l'Ukraine tombe, c'est l'Europe de l'Est qui sera sur la ligne de front.

Les États baltes sont inquiets, la Finlande et la Suède aussi, ils veulent maintenant faire partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN . Les pays de l'ancien Bloc communiste ont justement voulu faire partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN pour être protégés des Russes.

Je pense que Vladimir Poutine est surpris que le président Zelenski lui tienne tête. De toute façon, l'Ukraine peut faire partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , même si elle n'a pas le contrôle de la Crimée ou de la région du Donbass. On espère évidemment que les Russes vont se retirer de ces régions, pour que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale.

Question : Comment tout ceci va-t-il se terminer, puisque personne ne veut perdre la face?

William Taylor : Vladimir Poutine s'est mis dans le pétrin, il doit s'en sortir tout seul. Cette crise ne va pas se terminer rapidement tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir. Il veut ramener l'Ukraine dans l'empire russe. En revanche, l'objectif de l'Ukraine est d'être un pays européen, indépendant, qui veut développer sa démocratie.

Vladimir Poutine va peut-être décider qu'une invasion n'en vaut pas la peine et qu'il va s'asseoir à la table de négociation. Il pourrait dire aux Russes qu'il a réussi à convaincre les Américains et l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN de prendre ses inquiétudes sur la sécurité au sérieux et qu'il a réussi à avoir des garanties par écrit.

Par exemple, il pourrait y avoir des traités signés par la Russie et l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , qui stipuleraient qu'il n'y aura pas de missiles en Ukraine, et qu'il n'y aura pas d'avions B-52 qui vont survoler la région, etc. Ces traités seraient réciproques. Ces traités sur la sécurité pourraient résoudre une partie du problème, mais ne mettront pas fin à la menace d'invasion russe.

Les propos ont été édités par souci de clarté et de concision.