Tensions en Ukraine : Mélanie Joly rentre au pays plus tôt que prévu

Mélanie Joly est présentement dans un avion de retour vers le Canada, au lieu de poursuivre son voyage vers Paris.

Elle vient de terminer de participer à une rencontre des ministres des Affaires étrangères du G7 à Munich, en Allemagne, pour discuter de la situation préoccupante du renforcement militaire russe autour de l’Ukraine.

Les tensions renouvelées en Ukraine et la menace russe persistante forcent un retour au pays plus tôt que prévu , indique une source gouvernementale haut placée au courant du dossier.

La fin des Jeux olympiques de Pékin augmente les risques d’agressions russes en Ukraine puisqu’une période de trêve symbolique est habituellement respectée durant les Jeux, selon cette source.

L'augmentation des violations du cessez-le-feu le long de la ligne de contact ces derniers jours est très préoccupante et l'utilisation d'armes lourdes et le bombardement aveugle de zones civiles préoccupent le gouvernement canadien et la communauté internationale.