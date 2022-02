Un magasin et des véhicules détruits dans un incendie au parc Hastings à Vancouver

Un important incendie tôt dimanche matin au parc Hastings au PNE (exposition nationale du Pacifique), à Vancouver, a entraîné la destruction d’un magasin et de plusieurs véhicules.

Aucun blessé n’est à déplorer dans l’incendie, mais plusieurs réservoirs de carburant et de propane ont explosé, entraînant le déploiement de plus de 40 pompiers.

Le feu a été signalé aux alentours de 0 h 30 dimanche, selon les services d'incendie et de sauvetage de Vancouver, et des équipes enquêtaient toujours sur les causes de l’incendie à 8 h.

Le magasin de jardinage du parc des expositions a été détruit par l'incendie. Plusieurs véhicules, deux surfaceuses et une douzaine de camions ont également été détruits.

[L'incendie a été causé par] ce que nous appelons une lourde charge de carburant , a déclaré le chef adjoint des pompiers de Vancouver, Brian Bertuzzi. Les magasins étaient assez pleins.

Brian Bertuzzi confirme que deux autres magasins ont été endommagés. Les routes autour du parc Hastings ont ​​été bouclées sur plusieurs pâtés de maisons après le déclenchement de l'incendie, avec de fortes explosions entendues dans la région en raison de l'explosion des réservoirs de carburant.

Samedi, le parc Hastings a été le théâtre de vifs échanges, sans violences, entre manifestants souhaitant la fin des restrictions sanitaires et contre-manifestants.