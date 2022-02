L’industrie du taxi est-elle en péril dans l’Est-du-Québec?

Est-ce bientôt la fin de l'industrie du taxi dans les régions du Québec? De nombreuses entreprises ferment leurs portes en province. Dans l'Est-du-Québec, on n’en dénombre plus que cinq en activité et les services offerts ont considérablement chuté.

Le service est notamment difficile à assurer les soirs et la nuit dans les plus grandes agglomérations, et ce, en raison du manque de chauffeurs.

Ainsi, l'industrie est particulièrement préoccupée par l’imminent déconfinement au Québec. Avec les bars qui vont ouvrir, ça va passer du jour à la nuit. Ça va être terrible, d'après moi! , lance d’emblée Stéphane Dionne, directeur et actionnaire de Taxi 800, à Rimouski.

Stéphane Dionne est directeur et actionnaire de l'entreprise Taxi 800, qui opère à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Le manque de chauffeurs pour ces quarts de travail fait aussi craindre le pire aux tenanciers de bars. Leurs clients ont souvent recours aux services de taxi lorsqu'ils ne sont plus en mesure de conduire leur propre véhicule.

La gérante du personnel au Pub St-Barnabé, Joanie Couture-Carrier, constate que l’offre est nettement réduite.

« Il a déjà fallu que j’aille porter quelqu'un de mon plein gré jusqu'au Bic parce que la personne n'était vraiment pas en état de conduire et qu’on fermait. » — Une citation de Joanie Couture-Carrier, gérante du personnel au Pub St-Barnabé de Rimouski

Chaque semaine, on perd une compagnie de taxis au Québec , confirme pour sa part Serge Lebreux, représentant de l'Association des taxis des régions du Québec et directeur de Taxi Porlier. Sa compagnie opère en Gaspésie ainsi que sur la Côte-Nord.

En plus d'être le directeur de Taxi Porlier, Serge Lebreux est également représentant de l'Association des taxis des régions du Québec. Photo : Radio-Canada

Stéphane Dionne indique que la situation a bien changé, et ce, en moins de deux ans.

Avant la COVID-19, on [opérait] à peu près une quinzaine de voitures les fins de semaine, de soir, mais là, quand on en a quatre, c'est beau. Je ne pense pas retomber à 15 comme avant, on n'a pas assez de chauffeurs , déplore-t-il.

Une profession moins attrayante

Depuis l'adoption de la loi 17 à l'automne 2020, de nombreux chauffeurs ont quitté l'industrie du taxi lorsque le gouvernement a racheté leurs permis. La profession se veut désormais moins attrayante, selon les intervenants rencontrés par Radio-Canada.

Ce sont des gens qui sont exposés à un danger potentiel , rappelle par ailleurs Serge Lebreux.

La formation et la vérification des antécédents judiciaires pour les nouveaux chauffeurs contribuent, entre autres, à décourager certains candidats d'opter pour cette profession.

Des véhicules de taxi de Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Quant à la clientèle, elle doit parfois faire preuve de patience. C’est le cas de Gervais Rioux, un client qui a eu des difficultés à se rendre à des rendez-vous médicaux prévus en soirée. Tu appelles le taxi, tu penses être correct et puis tu es une heure et demie en retard à ton rendez-vous , déplore-t-il.

Une rencontre entre l'Association des taxis des régions du Québec et le cabinet du ministre des Transports est prévue le 22 février.

L'attachée du ministre François Bonnardel a indiqué à Radio-Canada, par courriel, que la pénurie de main-d'œuvre frappe plusieurs secteurs de l'économie et que l'industrie du taxi n'y échappe malheureusement pas.

Selon un reportage d'Isabelle Damphousse