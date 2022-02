Le gouvernement de l’Alberta a demandé l’aide d’Ottawa pendant le blocage de Coutts

Celui-ci écrit dans une lettre, datée du 5 février et destinée au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et au ministre de la Protection civile, Bill Blair, que la province rencontre actuellement des problèmes importants en ce qui concerne les déplacements à la frontière.

Malgré tous nos efforts pour résoudre ce problème persistant, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a épuisé toutes les options locales et régionales pour atténuer les perturbations , peut-on lire dans la lettre.

Selon la lettre, la Gendarmerie royale du Canada GRC a tenté de sécuriser de l'équipement lourd nécessaire pour retirer de la zone les véhicules, mais aussi les remorques et autres tracteurs. La Gendarmerie royale du Canada GRC a sollicité des fournisseurs dans d’autres provinces de l’ouest et aux États-Unis, mais sans succès.

C’est en grande partie en raison du résultat de l'inquiétude de l'industrie privée face aux conséquences négatives , écrit le ministre albertain des Affaires municipales.

Ric McIver explique que la province demande l’aide fédérale, notamment de l'équipement et du personnel pour déplacer des dizaines de semi-remorques, ainsi que des véhicules personnels et récréatifs, de la zone.

« Alors que cette situation complexe et dynamique continue d'entraver la libre circulation et la sécurité non seulement des Albertains, mais aussi des biens et services essentiels à l'économie canadienne et américaine, nous nous tournons vers le gouvernement du Canada pour de l’aide. »