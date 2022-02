Opération policière à Ottawa : l’Unité des enquêtes spéciales s’implique

Le premier incident est survenu vers 17 h 14. Une femme de 49 ans aurait été grièvement blessée lors d’une interaction avec un policier à cheval du Service de police de Toronto, près du Parlement.

Deux heures plus tard, des policiers de Vancouver ont déchargé des armes à létalité réduite sur des personnes dans le secteur des rues Sparks et Bank, plus loin de la rue Wellington. Aucune blessure n’a été signalée pour l’instant, précise l’Unité des enquêtes spéciales UES .

L’Unité demande à toute personne qui aurait été touchée par un projectile, ou qui aurait des photos ou des vidéos pouvant renseigner les enquêteurs sur ces événements, de communiquer avec son équipe par l'entremise de son site web ou en appelant au 1-800-787-8529.