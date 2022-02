La nécessité de la Loi sur les mesures d’urgence difficile à prouver

M. Taillon explique, en entrevue à D’abord l’info, que lors de la réécriture de la Loi sur les mesures de guerre en 1988, qui est devenue la Loi sur les mesures d’urgence, on a tellement voulu encadrer les circonstances associées à la mise en œuvre de cette loi qu’il faut maintenant avoir des raisons très graves pour se permettre de l’invoquer.

Pour rencontrer le haut standard exigé par la loi, il faut presque qualifier les manifestants de terroristes, ce qui me semble un peu tomber dans l’exagération. […] La menace dont il faut faire la preuve est loin d’être évidente ici, et elle force un peu le gouvernement à durcir le trait sur son ampleur.

Ainsi, il ne suffit pas de se dire que la loi a été utile, mais bien qu’elle était nécessaire ou indispensable .

C’est là que le gouvernement est en position de faiblesse, parce que c’est difficile de prouver que c’est indispensable et nécessaire quand on n’a pas utilisé dans les 14 premiers jours de la crise les instruments juridiques normaux , dit-il.

L’état d’urgence révoqué sous peu?

La Loi sur les mesures d’urgence donne les coudées franches au gouvernement et celui-ci peut l’utiliser quand il le décide. Les parlementaires doivent juger après coup de la pertinence de la décision, et le Parlement et le Sénat se doivent de débattre de son adoption dans les sept jours suivants.

Le propre du pouvoir d’urgence, c’est de donner un chèque en blanc au gouvernement pour pouvoir agir vite fait, bien fait quand les circonstances l’imposent , indique Patrick Taillon.

La question est maintenant de savoir si le Parlement acceptera que l’état d’urgence soit maintenu pour au moins 30 jours, ce qui est prévu par la loi et semble être l’intention du gouvernement.

Le ministre de la Santé publique, Marco Mendicino, a en effet déclaré que la Loi sur les mesures d’urgence allait être maintenue tant et aussi longtemps qu’elle sera nécessaire.

Une nécessité qui n'en est pas une, pensent de nombreux députés, dont celui de Longueuil—Saint-Hubert, le bloquiste Denis Trudel. Ce n’est pas une urgence nationale. C’est terminé. Il n’y a plus personne dans les rues devant , a-t-il lancé aux Communes en fin de semaine.

Certains parlementaires invoquent aussi le droit de manifester et jugent que d'autres dispositions existent pour contrer les opposants aux mesures sanitaires.

Cette Loi sur les mesures d’urgence était-elle vraiment nécessaire? On croit que non, on croit qu’avec tout ce qu’on a vu se produire depuis deux jours, les outils qui étaient déjà à la disposition dans le Code criminel auraient pu permettre aux policiers d’intervenir de la même façon , a pour sa part déclaré Luc Berthold, chef adjoint du Parti conservateur du Canada dimanche à Radio-Canada.

Contestations en cour

La police d'Ottawa a déclaré vendredi que la Loi sur les mesures d'urgence a contribué au succès de son intervention contre la manifestation du convoi de camionneurs.

Mais l'Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a de son côté déposé une action en justice contre le gouvernement fédéral. Elle juge que la Loi sur les mesures d’urgence viole les droits des Canadiens qui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Et le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a annoncé samedi que son parti, le Parti conservateur uni, contestera la décision fédérale devant les tribunaux.

Quelque chose qui va s’éterniser sur plusieurs mois, plusieurs années , pense Patrick Taillon.

Le vote des Communes sur le recours à la loi aura lieu lundi soir à 20 h à Ottawa.