Une victoire et une séance vidéo constructive pour Alexandre Gaumont

En défiant le vieil adage voulant que la nuit porte conseil , la fierté de Buckingham a pu dormir sur ses deux oreilles. Après avoir disposé du Mexicain Armando Morales Gutierrez par abandon après deux rounds, Alexandre Gaumont avait l’impression d’avoir fait quelques erreurs, ce qui le tracassait un brin.

Je savais que ça avait bien été. J’ai gagné, j’ai dominé. Mais je pensais avoir fait des erreurs, [notamment] d’avoir mangé trop de coups pour rien. Mais j’ai remarqué que je n’en ai pas fait tant que ça. Bien souvent, je bloquais ses coups ou il me frôlait à peine , a raconté le boxeur dimanche matin depuis sa chambre d'hôtel, à Montréal.

Alexandre Gaumont lors de la pesée officielle à l'aube de son combat contre Armando Morales Gutierrez (archives). Photo : Vincent Éthier photographe / Eye of the Tiger

Son promoteur, Camille Estephan, vice-président de la compagnie de promotion Eye of the Tiger, a fait la même observation. Selon lui, ce n’est pas une habitude à prendre , mais il est loin d’être inquiet.

Je pense qu’il a une bonne défensive. Parfois, [quand] il a l’impression que son adversaire est fatigué ou qu’il ne peut pas lui faire mal, Alexandre est un peu nonchalant. Il ne pourra pas faire ça dans un combat de championnat du monde.

« Ce sont de petits ajustements normaux. La perfection ne sera jamais atteinte, alors il est important de s’améliorer d’un combat à l’autre. » — Une citation de Camille Estephan, vice-président d’Eye of the Tiger

En revanche, le promoteur a noté que son poulain a été en contrôle du combat en tout temps, ce qui est très important . Il continue de croire que le ciel est la limite de celui que l’on surnomme le Tigre de Buckingham.

Samedi soir, on a vu sa puissance et son potentiel. Il devient de plus en plus confortable dans le rôle de boxeur professionnel , a poursuivi Camille Estephan, au sujet de son protégé qui a maintenant une fiche de trois victoires en autant de combats. Deux d’entre eux ont été remportés par K.-O.

Camille Estephan est le promoteur qui gère la destinée d'Alexandre Gaumont (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Prochain combat : 26 mars?

À moins d’une surprise, tout indique qu’Alexandre Gaumont remontera dans le ring le 26 mars. C’est, à tout le moins, son souhait et le désir de son promoteur.

Je n’ai pas eu de grosses blessures, aussi ben recommencer à boxer tout de suite , observe le principal intéressé.

On aimerait aller dans cette direction-là. Il ne s’est pas fait toucher souvent, alors il devrait être prêt , enchaîne Camille Estephan.

Alexandre Gaumont est surnommé le Tigre de Buckingham (archives). Photo : Vincent Ethier/Eye of the Tiger Management

Si tout va bien, ce gala pourra accueillir des spectateurs, ce qui n’était pas le cas pour deux des trois premiers duels de la carrière professionnelle du Gatinois. De voir des gens dans les gradins ferait grandement plaisir au pugiliste. Pour cela, il souhaite que la situation épidémiologique ne se détériore pas.

Au deuxième round, j’ai ébranlé mon adversaire. D’habitude, tu entends la foule crier et ça donne un boost d’énergie, mais là, c’était le silence. C’est vraiment bizarre pour un boxeur de se battre à huis clos.

D’ici là, il retournera très bientôt dans le gymnase pour se préparer en vue de son prochain rendez-vous. Il renouera aussi avec son emploi de démolition au sein d’une entreprise de construction, un poste qu’il occupe à temps plein en attendant de pouvoir vivre pleinement du noble art.

Camille Estephan veut toujours organiser un gala en Outaouais où Alexandre Gaumont sera mis en vedette. Quand? Difficile de le prédire.