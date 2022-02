Tragédie frontalière : des experts prévoient des obstacles pour les 7 rescapés indiens

Après leur libération, le plus dur commence pour les migrants indiens qui ont survécu à la tragédie du passage clandestin à la frontière canado-américaine ayant coûté la vie à une famille de quatre personnes au mois de janvier, selon des défenseurs américains des droits de la personne.

Les corps gelés des membres de la famille avaient été retrouvés à quelques mètres de la frontière, du côté canadien, près d'Emerson au Manitoba.

Sept personnes avaient survécu au drame. Parmi elles, deux ont subi des gelures et une personne a perdu sa main.

Bien que les sept migrants ne soient plus en détention, leur parcours dans le système d'immigration est probablement loin d'être terminé, souligne l'organisatrice communautaire et fondatrice de La Resistencia, Mora Villalpando. Son organisation travaille avec les migrants détenus dans l'État de Washington.

Les migrants doivent se présenter à une date ultérieure devant les instances chargées d'étudier des dossiers d’immigration, mais avant cette procédure, ils vont devoir apprendre à survivre , croit Mora Villalpando.

Selon les informations judiciaires dont disposent les autorités dans le cadre de cette affaire, les personnes parlent le gujarati, une langue de l’ouest de l’Inde et s’expriment peu ou pas en anglais.

La première chose à faire est de trouver quelqu'un qui parle votre langue , explique-t-elle.

L’avocate spécialisée dans l'immigration à la faculté de droit de Chicago-Kent. Victoria Carmona s'inquiète surtout de la fragilité économique de ces personnes.

Nous avons un système difficile ici, et c'est là qu'il faut espérer qu'ils bénéficient d'un certain soutien de la communauté, car il n'est jamais facile d'immigrer , fait-elle remarquer.

L’accès aux soins médicaux représente également une préoccupation, juge-t-elle, car les migrants qui ne se trouvent pas légalement dans le pays ne peuvent pas bénéficier de la plupart des prestations publiques.

Le manque de ressources d’organisations censées aider les migrants va obliger les personnes à se tourner vers les réseaux de parents qu'ils peuvent avoir aux États-Unis après leur arrivée, estime le directeur général du groupe de défense des Américains d'Asie du Sud Leading Together, Lakshmi Sridaran

Il n'y a pas beaucoup de soutien en place pour les gens une fois qu'ils sont libérés comme ça , soutient M. Sridaran.

La gestion du traumatisme

Mora Villalpando pense également qu’à travers cette lutte pour la survie, le groupe devra également faire face au traumatisme occasionné par la tragédie.

Lorsqu'ils ont été arrêtés le 19 janvier 2022, cinq d'entre eux ont informé les autorités américaines qu'il avaient marché dans le froid pendant plus de 11 heures.

Une camionnette intercepté par des agents du contrôle frontalier des États-Unis transportait deux ressortissants indiens sans-papiers.

Ce que je veux souligner, c'est le niveau de traumatisme que les gens traversent - et ils ne reçoivent pas de thérapie pour cela , explique-t-elle.

Imbroglio juridique

Par ailleurs, selon M. Villalpando, les personnes qui se retrouvent dans ce cas sont souvent surveillées à l’aide de bracelet électronique ou d’une application pour téléphone intelligent. Un tel dispositif peut être encombrant pour les personnes dans leurs efforts d’intégration.

Par ailleurs, la durée de la procédure est un irritant.

Ce n'est pas parce que vous êtes libéré de la détention que vous allez bien. Votre dossier peut durer des années et des années, ou ils peuvent vous expulser immédiatement , rappelle-t-elle.

Il n’y a aucune garantie qu’ils soient finalement acceptés même après plusieurs années d’attente, malgré la répression politique dont sont victimes les minorités religieuses dans leur pays. .

Malheureusement, j'ai des cas qui sont refusés après 12 ans, et c'est tout , dit-elle.

Vous êtes dans un flou perpétuel, vous ne savez pas vraiment si vous êtes ici ou là et ce qui va se passer. Et je pense que c'est un stress qui ronge mes clients, qu'ils s'en rendent compte ou non.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk