COVID-19 : 135 hospitalisations de moins en Ontario et 17 décès de plus

Au total, 1056 personnes se trouvent à l'hôpital en raison de la COVID-19, ce qui représente une baisse de 135 hospitalisations de moins en une journée.

En soins intensifs, 324 patients qui ont contracté la maladie sont hospitalisées, soit 5 de moins que la veille.

Cependant, ce ne sont pas tous les hôpitaux qui déclarent leurs données les fins de semaine.

La santé publique déplore également 17 nouveaux décès dans son bilan quotidien.

Ce nombre ne comprend que les décès au cours du dernier mois.

Deux décès survenus il y a plus d’un mois ont été retirés du nombre cumulatif à la suite d’un rattrapage des données.

Depuis le début de la pandémie, 12 264 Ontariens sont décédés en raison de la maladie.

Dépistage

En 24 heures, seulement 16 752 tests de dépistage ont été effectués en Ontario.

La province recense 1966 nouveaux cas de COVID-19, dimanche.

Ce chiffre représente toutefois une sous-estimation du nombre de nouvelles infections en raison de l'accès restreint aux tests PCR.

Le taux de positivité passe à 9,1 %, une baisse comparativement aux derniers jours.

Vaccination

En une journée, 33 700 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province.

Jusqu'à présent, 92,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose du vaccin et 90,3 % ont reçu deux doses.

Selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, un total de 31 500 915 doses ont été injectées depuis le début de la campagne de vaccination ontarienne.

En raison du jour de la Famille, les données sur la COVID-19 ne seront pas mis à jour lundi.

Les données et les résumés épidémiologiques quotidiens des 21 et 22 février seront affichés le 22 février à 10 h 30, selon le site web du gouvernement provincial.

