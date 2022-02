Hydro One en mode nettoyage après une fuite d’huile dans la rivière Don

Les équipes de nettoyage d'Hydro One poursuivaient encore leur travail samedi après que de l'huile de l'un de ses sites de transmission se soit répandue dans la rivière Don, la veille.

Selon la porte-parole d'Hydro One, Nancy Clark, l'un des transformateurs de la société à la station de transmission de Bathurst à North York est tombé en panne tôt vendredi matin, entraînant le déversement d'huile minérale isolante.

Nous avons immédiatement dépêché nos équipes d'intervention d'urgence environnementale et des efforts de nettoyage sont en cours , assure Mme Clark.

L'huile minérale est une huile isolante largement utilisée pour le fonctionnement des systèmes électriques , ajoute-t-elle.

Sur place, nous avons des bassins de confinement en cas de fuite d'huile minérale de l'un de nos équipements, mais en raison du volume supplémentaire de pluie et de neige que nous avons reçu au cours des derniers jours, ces bassins ont débordé , explique la porte-parole d'Hydro One.

Des camions aspirateurs et des barrages absorbants sont actuellement utilisés pour récupérer autant d'huile que possible.

Une scène active

Le site du déversement était toujours une scène active , samedi soir.

Une enquête est en cours pour déterminer la quantité d'huile minérale qui a été rejetée, la quantité qui se trouve dans les bassins de confinement et la quantité qui a été récupérée jusqu'à présent.

Hydro One effectuera une évaluation supplémentaire et tout travail d'assainissement nécessaire dans les semaines et les mois à venir , précise Nancy Clark.

Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et notre objectif en cas de déversement est de prévenir ou d'atténuer tout impact potentiel sur l'environnement , ajoute la porte-parole.

Selon Mme Clark, la première étape du nettoyage d'urgence le long du ruisseau et à l'extérieur de la station pourrait durer deux à trois jours.

Elle affirme qu'Hydro One travaille avec la Ville de Toronto ainsi qu'avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs pour résoudre le problème.

Situation très inquiétante , selon un conseiller municipal

Le conseiller municipal, Mike Colle, représente le quartier Eglinton–Lawrence à Toronto.

C'est la première fois, à sa connaissance, qu'il y a un déversement d'huile chimique dans la rivière Don.

Alors qu'Hydro One indique que les résidents de la région ne devraient pas s'inquiéter, M. Colle affirme le contraire.

C'est très préoccupant parce qu'il s'agit de l'une des deux principales rivières de Toronto, celle-ci et la rivière Humber. De plus, la rivière Don finit par se jeter dans le lac Ontario et c'est l'eau que nous buvons , explique l'élu.

C'est un écosystème très, très sensible au milieu de la ville , poursuit-il.

Le déversement d'huile dans la rivière Don causé par Hydro One inquiète le conseiller municipal Mike Colle. Photo : CBC/Farrah Merali

Le conseiller municipal affirme qu'il obtiendra un rapport complet sur le déversement et s'assurera qu'il y ait un suivi approfondi.

La station de transmission de Bathurst est située au 155, rue Goddard, près de l'intersection de Bathurst et Sheppard.

Les efforts de nettoyage se poursuivent.

