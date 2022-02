Plusieurs camions toujours immobilisés près de l’Assemblée nationale

Plus tôt dans la matinée, il restait un peu plus de vingt véhicules stationnés sur le boulevard René-Lévesque, incluant des poids lourds et de la machinerie agricole.

Au sommet de la manifestation en après-midi samedi, une centaine de véhicules étaient stationnés sur ce même boulevard et quelques milliers de manifestants circulaient au centre-ville de Québec.

Voici notre album photos de la manifestation du 19 février 2022

Début de la liste Album photo de 25 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Plusieurs tracteurs se trouvent au centre-ville de Québec. Aller à l'image 1 L'ambiance est très festive à Québec comme en témoigne ce cycliste. Aller à l'image 2 Des milliers de manifestants circulent près de l'Assemblée nationale. Aller à l'image 3 Une affiche avec différents slogans. Aller à l'image 4 Une scène décorée avec des peluches a aussi été aménagée. Aller à l'image 5 Certains habitués se croiraient par moment à l'ancien exposition agricole de Québec, où se côtoient camions, tracteurs et visiteurs. Aller à l'image 6 Jeunes et adultes rédigent des messages au nom de la liberté. Aller à l'image 7 Des dizaines de policiers surveillent de près les manifestants. Aller à l'image 8 Des tracteurs sont stationnés sur les artères principales de Québec, ceux-ci se trouvent sur le boulevard René-Lévesque, près de l'édifice Marie-Guyard. Aller à l'image 9 Bernard "Rambo" Gauthier pose fièrement avec ses admirateurs. Aller à l'image 10 Des mascottes déambulent dans les rues de Québec. Aller à l'image 11 Plusieurs policiers du SPVQ s'assurent que le rassemblement se déroule rondement. Aller à l'image 12 Un homme sur le toit d'un camion. Aller à l'image 13 Un camion avec un slogan peu flatteur à l'endroit du gouvernement Legault. Chargement de l’image Aller à l'image 14 Des dizaines de camions circulent sur le boulevard René-Lévesque. Chargement de l’image Aller à l'image 15 Les premiers manifestants à Québec Chargement de l’image Aller à l'image 16 Des manifestants et des véhicules au centre-ville de Québec. Chargement de l’image Aller à l'image 17 Une manifestante avec le pouce en l'air dans un camion. Chargement de l’image Aller à l'image 18 De 5 à 10 cm de neige sont attendus aujourd'hui durant la manifestation de Québec. Chargement de l’image Aller à l'image 19 Plusieurs peluches ont été installées près de l'Assemblée nationale. Chargement de l’image Aller à l'image 20 Des manifestants réclament la démission de François Legault. Chargement de l’image Aller à l'image 21 Des dizaines de camionneurs sont à Québec. Chargement de l’image Aller à l'image 22 Des manifestants au coeur du centre-ville de Québec. Chargement de l’image Aller à l'image 23 Camions, tracteurs et autres véhicules ont quitté la Beauce tôt ce matin en direction de Québec Chargement de l’image Aller à l'image 24 Les véhicules sont souvent décorés avec des drapeaux du Québec ou du Canada. 1 / de 25 Plusieurs tracteurs se trouvent au centre-ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 25 Chargement de l’image Plusieurs tracteurs se trouvent au centre-ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Quatre arrestations

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) estime que la journée de samedi s'est déroulé sans grand débordement.

Quatre manifestants ont toutefois été arrêtés, dont deux en vertu du Code criminel, pour voies de fait et action indécente.

Jusqu'à maintenant, les policiers ont remis 58 constats en vertu de la réglementation municipale, 55 constats pour non-respect du code de la sécurité routière ainsi que près d'une vingtaine de constats pour stationnement interdit.

Dernière journée

Les organisateurs de la manifestation, qui ne souhaitent pas donner d'entrevue aux médias, ont déjà mentionné leur intention de quitter le secteur de la colline du Parlement de Québec dimanche en fin de journée.

Aucune heure de départ n’est décidée pour l’instant, selon le SPVQ.

Des discussions sont en cours entre les organisateurs et la Sûreté du Québec à ce sujet, précise Marie-Pier Rivard porte-parole du SPVQ.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette