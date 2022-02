Retour du hockey mineur : les jeunes joueurs aux anges

On sait que c'est un moment qui était attendu depuis des semaines. Aujourd'hui, on a des centaines de jeunes qui sont super heureux de pouvoir reprendre une activité un peu plus normale grâce aux matchs qui ont repris , a fait savoir le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion.

C'est le fun, parce qu'on peut faire nos pratiques en sachant qu'on va avoir une récompense au bout, puis qu'on s'améliore pour quelque chose à la fin. On a joué deux matchs à date, on était rouillés au premier, mais durant le deuxième, on a retrouvé notre momentum avant la grande pause. Ça va bien , a déclaré un des joueurs des Barons du Séminaire de Sherbrooke, une équipe scolaire active depuis la semaine dernière.

« C'est l'ensemble des activités qui débutaient en fin de semaine. » — Une citation de Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke

Un peu plus d'une cinquantaine d'affrontements ont eu lieu partout à travers l'Estrie. De nombreux défis attendaient cependant les organisations de hockey pour rassembler la main-d'œuvre nécessaire au bon déroulement des matchs.

Les arbitres, les marqueurs ont tous pu sauter sur la glace. On avait une petite crainte quant au nombre d'arbitres disponibles, considérant que nous sommes en pénurie d'officiels. Tous les efforts ont été faits pour qu'on puisse présenter des matchs avec tous les intervenants nécessaires , affirme M. Dion.

Grâce aux récents assouplissements annoncés par Québec, les proches des joueurs ont pu assister aux matchs à partir des gradins.

Au moins, les enfants vont pouvoir se dépenser un peu ! Même si on a fait une patinoire à l'extérieur pour l'hiver, ça lui manquait. Retrouver ses amis et se dépasser sur la glace , témoigne Christophe Mathieu, papa d'un joueur novice.

Ils [les parents] sont très heureux ! Je pense que de voir leurs jeunes dans un milieu compétitif, de pouvoir reprendre un peu la vie normale, ça a rendu l'ensemble des parents très enthousiastes , a ajouté Stéphane Dion.

Saison prolongée

En raison de l'annulation de nombreux affrontements dans toutes les catégories, Hockey Sherbrooke tentera de repousser la fin de la présente campagne pour permettre aux jeunes de jouer tous leurs matchs. Les activités se poursuivront également pendant la semaine de relâche, ce qui n'est pas le cas en temps normal.