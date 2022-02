Un frigo communautaire Free Go s’installe au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Le frigo Frree Go est une initiative de deux étudiantes, Julie Mercier et Chloé Arseneau, soutenues par l'établissement d'enseignement.

D'autres partenaires se sont greffés au projet comme la Ressource Bernard-Hamel, la Fondation du Cégep et le Carrefour de Rouyn-Noranda.

L'idée est née du concours l’ÉCOlogique du Cégep qui vise encourager les étudiants à lancer un projet entrepreneurial.

Elles se sont basées sur un projet qui existe déjà à l'Université de Sherbrooke.

Le frigo a pour but de contrer le gaspillage alimentaire en rendant disponible de la nourriture gratuitement à ceux qui en ont besoin.

La nourriture destinée exclusivement aux étudiants et au personnel du Cégep provient de la Ressource Bernard Hamel explique l'étudiante Julie Mercier.

Nous on a un partenariat exclusif avec la Ressourcerie Bernard-Hamel de Rouyn-Noranda. Ce sont eux qui nous fournissent la nourriture qu'ils obtiennent des différents marchands à Rouyn. On a démarré le projet le 17 février dernier et on est allé chercher justement la première commande de nourriture chez eux et on va aller à chaque semaine remplir le frigo , dit-elle.

« Pour l'instant, étant donné que c'est dans le cadre d'un projet du Cégep, on se résume vraiment au personnel du Cégep et aux étudiants pour accéder au frigo. » — Une citation de Julie Mercier

Elle précise que le but c'est de détourner le gaspillage alimentaire et ça permet en même temps de contrer la pauvreté et assurer le bien-être étudiant. On s'est dit c'est vraiment un besoin pour notre région, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en place et avec la pauvreté étudiante et tout, c'est quelque chose qui existe partout c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place le projet.

Elle se dit prête à accompagner d'autres personnes qui souhaitent lancer un projet similaire.