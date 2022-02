Le hockey mineur de Val-d’Or et le hockey scolaire s’entendent pour collaborer

La rivalité est en voie de disparaître entre l’Association du hockey mineur de Val-d’Or (AHMVD) et l’organisation du Filon du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois.

Les deux entités ont convenu d’une entente de partenariat il y a quelques mois.

Un premier geste a été posé samedi après-midi quand un match amical s’est tenu entre le Filon M13 et une équipe M15 des Apollos de Val-d’Or.

Au cours des prochaines années, les deux associations ont convenu de multiplier les échanges, mettant fin à une rivalité qui existait depuis la création du Filon.

La pandémie a mis en évidence des besoins de part et d’autre, souligne Michel Girard, président du Filon. Sans dire que nous avions des conflits, c’est certain que l’arrivée d’une nouvelle structure était venue déranger des choses en place. Notre entente va venir uniformiser les efforts qu’on met dans la région. Nous sommes là pour rester, aussi bien de collaborer, pour favoriser le plaisir de nos jeunes et leur développement.

Un match oppose des joueurs du hockey mineur de Val-d’Or et l’organisation du Filon du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’entente a été conclue en septembre avec l’aval de Hockey Abitibi-Témiscamingue. En plus de la tenue de matchs amicaux, elle va permettre à des équipes du Filon de participer à des tournois dans la région. La structure du Filon va aussi donner un coup de pouce aux entraîneurs du hockey mineur de Val-d’Or dans l’évaluation de joueurs.

Même si l’arrivée du hockey scolaire a fait perdre à l’Association du hockey mineur de Val-d’Or plusieurs joueurs élites au cours des dernières années, le président Martin Boucher pense qu’il est temps de regarder vers l’avenir..

C’est sûr qu’au début, tout le monde voulait aller au Filon parce que c’était de la nouveauté. Il fallait aussi que nous soyons réalistes. La ligue scolaire est une bonne ligue, tout comme la nôtre. En bout de ligne, on se dit aujourd’hui qu’ils sont un peu devenus nos équipes élites, et nous on s’occupe du local.