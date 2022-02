Tuerie de Portapique : des questions persistent sur l’enquête publique qui débute

Alors que les débats s'ouvriront mardi à Halifax, les trois commissaires qui les président seront confrontés à des participants, des avocats et des experts sceptiques qui se sont manifestés ces dernières semaines pour critiquer l'enquête comme étant trop discrète et peu claire sur son fonctionnement.

Le public et les personnes les plus touchées cherchent des réponses depuis près de deux ans, mais ont été soit tenus dans l'ignorance ou induits en erreur par la Gendarmerie royale du Canada GRC et les gouvernements , a déclaré l'avocat néo-écossais Adam Rodgers, qui analyse l'enquête via un blog en ligne. Ils se sont battus avec acharnement pour une enquête qui fournirait ces réponses, mais jusqu'à présent, cette enquête n'a entraîné que des retards et des réunions secrètes .

Au cours des 15 derniers mois, la commission d'enquête fédérale-provinciale a mené une enquête indépendante sur la fusillade, qui a commencé dans la nuit du 18 avril 2020 lorsqu'un tireur solitaire déguisé en gendarme a tué 13 personnes et incendié plusieurs maisons et véhicules dans la région rurale de Portapique.

Le lendemain, le tireur, au volant d'une réplique d'une voiture de patrouille de la Gendarmerie royale du Canada GRC , a tué neuf autres personnes, dont une femme enceinte et un gendarme. Après avoir mené la police dans une poursuite de plus de 100 kilomètres, il a été abattu par les forces de l'ordre dans une station-service au nord d'Halifax.

Une centaine d’âmes peuplent la petite communauté de Portapique, nichée sur la côte de la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Steve Lawrence

La commission a reçu son mandat des cabinets fédéral et néo-écossais en octobre 2020 après qu'une série de protestations publiques a forcé les deux paliers de gouvernement à ordonner une enquête entièrement indépendante plutôt qu'un examen interne moins rigoureux.

Depuis lors, la commission a parcouru plus de 40 000 pages de documents et interrogé plus de 100 témoins. Son enquête a abouti à la production de ce qu'elle appelle des documents fondamentaux , qui serviront à guider l'enquête.

Des documents clés

Les porte-parole de l'enquête ont souligné que ces documents avaient été créés avec les commentaires des personnes les plus touchées par les meurtres, notamment les survivants des tirs, les proches des victimes, les premiers intervenants, les agents de la Gendarmerie royale du Canada GRC et d'autres personnes touchées par la tragédie. En tout, il y aura 61 participants reconnus à l'enquête, incluant les deux paliers de gouvernement.

Le processus est conçu de manière à fonctionner avec les participants , a déclaré Emily Hill, l'avocate principale de l'enquête, lors d'une entrevue la semaine dernière. En effet, nous leur avons fait beaucoup confiance tout au long de ce processus, en leur demandant leurs commentaires et en invitant leurs contributions. Nous avons fait cela dans le but d'être aussi transparents et responsables que possible envers le public.

En février 2022, Darcy Dobson, à gauche, et Nick Beaton, à droite, ont parlé aux médias au nom de toutes les familles qui ont perdu des êtres chers lors du massacre d'avril. Photo : Gracieuseté : Elizabeth McMillan

L'espoir est que ces documents aideront l'enquête à traiter un énorme volume d'informations sans avoir à s'appuyer sur les témoignages pour rendre compte de chaque rebondissement. Les commissaires ont jusqu'au 1er novembre pour achever leur travail.

Mais ces documents clés pourraient s'avérer problématiques, a déclaré Ed Ratushy, professeur émérite à l'Université d'Ottawa et auteur du livre The Conduct of Public Inquiries, paru en 2009.

Faire avancer les choses est un point , a-t-il déclaré dans une récente entrevue. Faire ce qu'il faut en est un autre.

M. Ratushy a déclaré que les documents fondamentaux pourraient exercer une influence indue sur les travaux de l'enquête. Une fois qu'ils auront rédigé leur propre rapport, il leur sera très difficile, si des informations différentes apparaissent, de changer ce qui semble être des faits , a-t-il déclaré.

C'est pourquoi les informations doivent être testées lors des audiences, ce qui se produit généralement lorsque les témoins sont contre-interrogés par les avocats des participants , a-t-il ajouté.

La confiance du public

La semaine dernière, cependant, un cabinet d'avocats de la Nouvelle-Écosse représentant 23 familles et personnes participantes a souligné qu'il n'était pas clair qui sera appelé à témoigner, comment on leur demandera de témoigner et si les avocats étaient autorisés à les interroger ou à tester les preuves des documents.

Nos clients continuent de surveiller les signes indiquant que l'enquête publique se déroulera comme il se doit, mais ils se sentent très déçus; rien ne garantit qu'il s'agira d'autre chose que de l'examen contre lequel nos clients ont manifesté à l'été 2020 , est-il écrit dans un communiqué publié par Patterson Law, basé à Truro, en Nouvelle-Écosse.

Lorsqu'on lui a demandé si l'enquête pouvait être confrontée à une perte de confiance du public, la directrice des enquêtes, Barbara McLean, a déclaré qu'elle ne pouvait parler que du travail de la commission.

Une grande partie sera rendue publique la semaine prochaine , a-t-elle indiqué. Je pense qu'une fois que [le public] commencera à voir ce que nous avons, je pense qu'il aura une opinion plus éclairée sur le travail que nous avons fait. Et s'il y a des lacunes, j'invite les gens à venir nous aider dans notre travail.

Le mémorial de Portapique, une semaine après la tragédie. Photo : Radio-Canada / Héloise Rodriguez-Qizilbash

Sur un autre front, les critiques ont noté que les règles d'enquête stipulent que les avocats des participants ne seront pas autorisés à contre-interroger les témoins à moins que les trois commissaires n'accordent leur approbation.

M. Ratushy a précisé que ce n'est pas ce qui se passe habituellement lors d'enquêtes publiques, mais il a également noté que ces organismes disposent d'une grande flexibilité lorsqu'il s'agit d'interpréter leur mandat.

Je n'ai jamais vu cela se faire ainsi , a-t-il déclaré. Il s'agit essentiellement d'une expérience pour voir si cette façon de mener ce genre de soi-disant enquête fonctionnera.

M. Rodgers, qui a participé à une enquête très médiatisée sur un décès en Nouvelle-Écosse au cours des deux dernières années, a souligné que cette enquête semble avoir des caractéristiques inhabituelles et peut-être innovantes.