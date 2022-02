PARIS – Ils sont là, dans mon champ de vision. Une douzaine de copains et de copines attablés sur la terrasse du café Bercy, sur la rue du même nom, en face de l’AccorArena, l’ancien Palais omnisports Paris-Bercy où les Cowboys Fringants vont se produire dans un peu plus d’une heure.

Entre deux gorgées de bière, ils chantent en chœur toutes les paroles de L’Amérique pleure que l’on entend dans les haut-parleurs du café. Non, l’amour que portent les Européens au groupe le plus populaire du Québec, ce n’est pas du vent.

Au fait, pourquoi les Cowboys?

Des jeunes en terrasse, prêts à assister au tout premier concert des Cowboys Fringants à l'Accor Arena de Paris. Photo : Radio-Canada

Mais parce qu’on les aime, tout simplement, explique Rafaële Isaert, venue de Reims, la capitale du champagne. On est venus de partout. On a même des amis Belges avec nous .

Je les aime depuis les tous débuts, ajoute Céline Chenel. Nous sommes vraiment des fans de la première heure .

C’était indiscutablement la soirée du Québec dans la ville lumière. Après avoir montré notre passeport vaccinal adapté à la France et avoir récupéré notre billet, on est accueilli dans les coursives de l’aréna en forme pyramidale par… Saskatchewan, des Trois Accords.

Marie! Marie!

Une demi-heure plus tard, l’avant-scène de la scène, désignée comme étant « la fosse » en Europe francophone, était congestionnée à quelques minutes de la première partie. Peut-être bien parce que c’était Marie-Annick Lépine qui s’en chargeait.

Accompagnée de Catherine Durand avec laquelle elle avait partagé les planches du Café de la danse à Paris en 2007 lors de la parution de son premier disque solo, la multiinstrumentiste des Cowboys Fringants, accueillie par des Marie! Marie ! a, cette fois, interprété des chansons de son troisième album, Entre Beaurivage et l’Ange gardien.

Bonsoir Paris! C’est vraiment un plaisir de vous revoir après des mois, des années… Et une chance que j’ai 25 ans d’expérience avec les Cowboys, sinon, je serais une peu stressée .

En 25 minutes et cinq chansons, Lépine, Durand et leurs trois musiciens ont vivifié l’aréna avec des offrandes ayant du tonus. On a assisté à une belle complémentarité au plan vocal et instrumental des deux artistes qui avaient commencé à jouer ensemble du temps du collectif Toutes les filles. Marie-Annick a même demandé à son gros Karl de la rejoindre pour une chanson où l’apport, disons, timide, du chanteur des Cowboys, aura surtout démontré que ce groupe est une famille au sens propre comme au sens figuré.

Les Cowboys Fringants ont retrouvé leur public européen lors d'un concert historique à l’AccorArena de Paris. Photo : Le Poun

En terrain connu

Après avoir été accueilli par une clameur monstre, le groupe a rapidement réalisé que leurs fans d’Europe étaient très familiers avec les titres de l’album Les Antipodes. D’entrée de jeu, durant Les maisons toutes pareilles, Karl Tremblay a tendu le micro vers la foule qui a rempli sa part du contrat comme si la chanson avait dix ans d’âge.

Bonsoir, Paris! L’attente n’a pas été trop longue? Pour nous, ça a été interminable! , a lancé le chanteur qui a inséré un Je t’aime Paris! dans une finale modifiée de Bye Bye Lou.

Dans un concert des Cowboys Fringants, chaque membre a l’occasion de briller à tour de rôle. Durant La reine, le bassiste Jérôme Dupras vole la vedette. L’amuseur de foule tient le rôle du chef d’orchestre lors de courts enchaînements de classiques du rock anglo-saxon (Thunderstruck, Sweet Child O’ Mine, Purple Haze, etc.). Sauf que dès les premières mesures de Smells Like Teen Spirit, Tremblay a lancé à la foule : on la fait pour vrai?

Et là, en prenant sa voix des grands soirs de Kurt Cobain, le chanteur a fait résonner l’hymne du grunge dans l’enceinte où tous les grands du rock sont passés. Ce fut l’incendie.

Durant la dynamitée Paris-Montréal, Marie-Annick a martyrisé son violon pendant que Jean-François Pauzé a donné une leçon de danse québécoise aux Français qui en redemandaient. D’un point de vue personnel, je me disais que ça faisait un petit velours d’entendre cette chanson liant les deux grandes villes, à Montréal et à Paris, à quelque trois mois d’écart.

Les Cowboys! Les Cowboys!

Dans une scène de Pulp Fiction, le personnage joué par John Travolta dit à celui interprété par Samuel L. Jackson : Tu sais ce qu’il y a de plus marrant avec l’Europe? Ce sont les petites différences.

Et ça s’applique parfaitement aux concerts des Cowboys Fringants.

Si les parterres en folie, l’énergie contagieuse et les refrains repris en chœur par la foule sont similaires, l’accueil est différent. Ça fait tout drôle d’entendre les spectateurs scander Les Cowboys! Les Cowboys! avec un accent français prononcé.

L'AccorArena de Paris était configuré pour accueillir 10 000 spectateurs samedi soir. Photo : Le Poun

Dans le même ordre d’idées, le public français a ses chansons chouchou. Il y a dix ans, à l’Olympia, j’avais remarqué à quel point Droit devant avait provoqué des réactions jamais vues au Québec. Samedi soir, sur le parterre le plus entassé qui soit, c’était encore plus fort. Imaginez l’interprétation d’En berne chez nous.

Au fond, qu’est-ce qui distingue un excellent concert d’un spectacle de légende?

Pas grand-chose, en définitive. Mais bien plus que par un constat quelconque où à un moment charnière, c’est une émotion qui nous emporte.

Est-ce survenu pendant le triplé coup de poing Droit Devant/La traversée (de l’Atlantique en 1774)/Paris-Montréal? Durant le doublé de chansons touchantes L’hiver approche/Sur mon épaule? Où lors de 8 secondes et Plus rien, peut-être les titres les plus socialement déchirants du répertoire des Cowboys Fringants? J’aurais du mal à le dire, mais il s’est passé quelque chose, comme on dit familièrement.

L’équilibre de la sélection de chansons et leur ordre séquentiel – modifié en regard de la veille à Lyon – se veut une partie de l’explication. L’ajout de Ici-bas, jouée pour la première fois en Europe, à la demande des fans, aussi. Et la déflagration provoquée par les désormais immortelles La manifestation, Joyeux Calvaire! et Awikatchikaën – durant laquelle Dupras a plongé dans la fosse pour surfer sur la foule – ont pesé lourd dans ce délire musical collectif.

Le bassiste Jérôme Dupras prend un bain de foule, car dans un concert des Cowboys Fringants, chaque membre a le droit à son moment. Photo : Le Poun

Mais il y a aussi le fait que les Cowboys et leurs quatre musiciens accompagnateurs ont atteint un niveau de cohésion exceptionnel. Samedi, cela s’ajoutait à la frénésie d’un public qui ne se pouvait plus après 23 mois d’attente et trois reports de tournée. Et il s’agissait aussi du premier concert à Paris au AccorArena depuis le retour des concerts debout, permis depuis mercredi par la santé publique de France.

Parlons donc de conditions gagnantes.

Sur papier, cette soirée avait déjà des allures de moment historique. Céline Dion, Roch Voisine, Garou et Leonard Cohen ont présenté depuis 1984 une foule de concerts dans l’enceinte parisienne qui est l’équivalent du Centre Bell, mais, sauf erreur, aucun groupe québécois ne s’y est jamais produit en tête d’affiche.

Cela dit, nous savons tous que l’histoire ne fait pas de bons concerts. Ce sont les artistes et leur public, voire, leur complicité commune qui mène à des moments mémorables et inoubliables. Et ce fut exactement ça.

Quand le groupe a interprété Marine marchande au premier rappel, ça faisait un moment que je me disais que les milliers de spectateurs (configuration à 10 000 places), dont l’immense majorité avait laissé tomber le masque de protection, étaient partis en orbite.

Et cela s’est poursuivi avec Les Étoiles filantes et un ballet de cellulaires éblouissant dans l’aréna. Pour terminer, le groupe a fait un choix judicieux en livrant à l’ultime rappel L’Amérique pleure, chanson d’une telle universalité qu’elle pourrait s’appliquer à bien des pays, à bien des peuples.

Les Cowboys Fringants avaient beau être en terrain conquis, ils auront été samedi soir à la hauteur du moment : un concert historique dans un site historique.