Hello Fiasco entre en scène

Le groupe existe depuis plusieurs années, mais n’a pas encore pu donner de concert en raison de la pandémie.

Voilà presque deux ans, jour pour jour, on avait programmé notre premier concert en avril 2020. On a annulé ce spectacle-là, mais cela aurait été notre premier en présentiel. (...) C’est sûr que ça va faire du bien de faire ce premier concert qu’on attend depuis quelques années , précise le bassiste du groupe, Joël Couture.

Le groupe est composé de cinq amis originaires du Manitoba et de l'État du Montana aux États-Unis : Eric LaBossiere (chanteur et guitariste), Joel Couture (basse), Joel Perreault (guitare et chœur), Ivan Burke (batterie et chœur) et Guy Abraham (pianiste et chœur).

Les membres du groupe Hello Fiasco Photo : Joey Senft

Joël Couture raconte qu’ils ont décidé de rassembler leurs forces pour créer un nouveau groupe.

« Rassembler les forces créatives, c’était une décision facile pour nous. » — Une citation de Joël Couture, bassiste du groupe Hello Fiasco

Un groupe aux nombreux projets

L’autre force du groupe repose sur les collaborations que les membres du groupe ont mises en place pendant les deux dernières années.

Le nom du groupe vient d’ailleurs d’une réflexion commune avec des personnes extérieures au groupe, explique Joël Couture.

On avait sélectionné un certain nombre de noms. On avait fait circuler les noms auprès d’une centaine de personnes pour avoir des rétroactions par rapport au nom. Les gens ont vraiment apprécié de pouvoir donner leur point de vue par rapport au nom. Les collaborations, c’est vraiment ce qui aide à faire avancer les choses.

« Hello Fiasco, c'est comme saluer le défi de la vie qui vient vers nous. C'était vraiment une combinaison d’un nom facile à mémoriser et qui avait aussi un certain poids. » — Une citation de Joël Couture, bassiste du groupe Hello Fiasco

Les autres collaborations du groupe ont été mises en place avec des artistes provenant d’horizons différents.

Depuis le début de la pandémie, on essayait de faire quelque chose de créatif, voir avec quel autre artiste on pouvait collaborer, des vidéastes, des personnes qui font autre chose dans des médiums un peu différents que le nôtre pour pouvoir partager avec les gens. La vidéo, c’était important pour nous, car on ne pouvait pas aller sur scène , explique Guy Abraham.

Ces collaborations ont donné lieu à plusieurs succès.

Leur première chanson Trust, révélée au public par l’entremise de la plateforme YouTube, a été réalisée en collaboration avec le cinéaste Alain Muller. La vidéo a atteint à ce jour plus de 15 600 vues en un an.

Le vidéoclip de la chanson Apples and Soda Pop, réalisé par l'artiste franco-manitobain Riel Foidart, a été sélectionné dans plusieurs festivals de films, le Prague International Indie Film Festival en Europe, le 300 Seconds Short Film Festival au Canada, le Beloit International Indie Film Festival et le Broad St. Film Festival aux États-Unis.

« C’est vraiment quelque chose d’unique dans le sens où normalement nos chansons n’iraient pas à un festival de films. » — Une citation de Joël Couture, bassiste du groupe Hello Fiasco

La chanson Atlantis est également issue d’une collaboration avec l'artiste manitobaine Erin Propp.

Hello Fiasco au Festival du Voyageur

Hello Fiasco espère d’ailleurs faire venir les chanteurs qui ont collaboré sur leur album en studio au Festival du Voyageur. On va jouer tout l’album pour le Festival du Voyageur avec deux chanteurs Erin Propp et Jamie Lillie qui ont aussi chanté sur l’album. On espère jouer toutes les chansons de l’album avec quelques extras , confie Joël Couture.

Si les membres du groupe ont déjà joué plusieurs fois au Festival du Voyageur, c’est leur première en tant qu’Hello Fiasco.

C’est la première fois qu’on monte sur scène comme groupe. Ça va être notre premier show ensemble sur scène. Alors on est super content que cela soit pendant le Festival 2022, pour notre premier spectacle , précise Guy Abraham.

Le groupe a l’intention de lancer prochainement son premier album, composé de 12 chansons sélectionnées parmi les 23 chansons originales qu’ils ont composées ces dernières années.

Hello Fiasco partagera la scène avec Burnstick qui jouera en première partie de soirée.