Klaxons et embouteillages à Edmonton pour un quatrième samedi

Environ 600 manifestants étaient réunis devant l'Assemblée législative, mais pas seulement, selon la police d'Edmonton : un convoi de presque 700 véhicules a traversé la ville en bloquant l'accès à la circulation.

De nombreuses artères principales du centre-ville, dont la 109e Rue, étaient inaccessibles. Les autoroutes Anthony Henday et Yellowhead, ainsi que les chemins Victoria Trail, Whitemud, Gateway, Walterdale, Queen Elizabeth Park ont subi des embouteillages.

Dans le secteur central, les trottoirs étaient bondés de manifestants.

Il y a un mois, un premier rassemblement avait été organisé à Edmonton en soutien au combat d'un groupe de camionneurs. Samedi, toutefois, les manifestants hurlaient et brandissaient des slogans antigouvernementaux et antimesures sanitaires.

En Alberta, le passeport vaccinal n'est plus requis depuis le 14 février. Le premier ministre Jason Kenney compte aller plus encore en éliminant le port obligatoire du masque à partir du 1er mars.

Des résidents exaspérés

Depuis des semaines, les résidents du centre-ville de la capitale se plaignent du bruit des klaxons et des cris dans les rues.

Le 11 février, la Ville a mis en place une injonction temporaire contre les klaxons, mais son efficacité est remise en question. Des manifestants en semi-remorques ont lancé des coups de klaxon de train, créant un bruit assourdissant entre les gratte-ciel.

La police d'Edmonton indique qu'elle surveillait les klaxons, samedi, même si sa priorité était la protection des citoyens et la circulation des véhicules d'urgence. Elle demande de ne pas composer le 911 pour les dérangements liés au bruit du convoi, et de plutôt passer par le 311.

À Calgary, le centre-ville ressemblait de nouveau à celui d'Edmonton, samedi, avec des foules de manifestants. Dans le quartier branché de Beltline, certains résidents évitent les sorties depuis quelques semaines.

« Ce n'est pas le quartier que l’on connaît. C'est tendu, ça fait peur. On limite nos sorties. » — Une citation de Kevin Schlouch, résident du quartier Beltline, à Calgary

Daorcey Le Bray, résident de Calgary, se demande ce que les manifestants veulent de plus. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Daorcey Le Bray est dans le même bateau.

« Les gens hurlent, klaxonnent, nous lancent des menaces. J'ai été harcelé dans la rue avec ma famille parce qu'on portait le masque. » — Une citation de Daorcey Le Bray, résident du centre-ville de Calgary

J'espère que ça ne durera pas, parce qu'il me semble que [les manifestants] ont eu en grande partie ce qu'ils voulaient , ajoute-t-il.

Les habitants doivent commencer à soumettre des plaintes officielles, soutient le conseiller Courtney Walcott du quartier no 8 à Calgary. Selon lui, il s'agit de la meilleure façon de documenter la situation pour en faire une analyse plus tard, car l'injonction contre les klaxons à Edmonton est presque inutile.

C'est très difficile de renforcer une telle règle et ça ne fonctionnerait pas mieux à Calgary. Si on documente, on pourra créer des règlements pratiques qui reflètent la réalité , dit le conseiller.

Courtney Walcott raconte que des entrepreneurs du quartier se font sans cesse intimider par des manifestants : Ces manifestants qui prônent la liberté devraient s'assurer qu'ils n'empiètent pas sur les libertés de leurs prochains.

Avec des informations de Helen Pike