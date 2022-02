Le réalisateur Danic Champoux n’est plus

Ce dernier a notamment réalisé CHSLD, Mon Amour, paru en 2020, une poignante immersion dans un centre de soins de longue durée du Centre-Sud de Montréal.

Le documentariste s'est fait connaître à l'aube de la vingtaine, en participant à la Course destination monde, à Radio-Canada.

S'en est suivi une carrière caractérisée par des récits intimistes d'une grande humanité, comme Conte du Centre-Sud, en 2016, qui explore de manière frontale la pauvreté de ce quartier de Montréal.

Comme pour son premier court métrage, Mon père, en 2000, Danic Champoux braque la caméra sur un membre de sa famille - cette fois-ci, sa mère -, pour tisser son le fil narratif de son documentaire, raconté à la manière d'un conte.

Deux ans plus tôt, en 2014, il présentait Autoportrait sans moi, un pastiche de 50 témoignages de gens livrant une part de leur intimité à la caméra, allant des sujets les plus sérieux aux plus cocasses.

